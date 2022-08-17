Вакансія на ITC.ua: автор статей про технології та оглядів гаджетів

Редакція ITC.ua шукає в команду автора-універсала. Його завданням буде написання статей та матеріалів різного напрямку: власноруч зроблених оглядів гаджетів, перекладів іноземних оглядів, написання власних аналітичних та інших матеріалів на тему технологій, підбірок тощо. На тиждень таких матеріалів потрібно публікувати 3-5 штук.

Ви наша людина, якщо:

у вас є досвід написання текстів для IT-медіа або блогу (приклади матеріалів, які ми публікуємо, можна знайти на сайті);

ви стежите за новинами індустрії в Україні та світі;

ви цікавитеся темами IT та технологій, вмієте писати просто про складне;

у вас легке перо, ви не дружите з канцеляритом, зате у добрих стосунках із логікою та структурою.

Чим ви займатиметеся:

самостійно шукати та пропонувати теми матеріалів та оглядів редактору;

писати статті на ті теми, які дав редактор;

щотижнево випускати 4-5 матеріалів (залежить від об’єму).

Ваш ідеальний бекграунд

Від двох років роботи журналістом у ділових, IT-медіа або інших медіа, чи ведення особистого/корпоративного блогу.

У вас є портфоліо якісних текстів, якими ви пишаєтесь.

Ви чудово знаєте українську мову, розумієте та можете адаптувати технічний текст з англійської.

Ви системно мислите, можете відокремити головне від другорядного.

Вам подобається розбиратися в нових темах, ви вмієте ставити правильні питання собі та спікерам, можете зробити різнобічний сюжет.

Що ми пропонуємо штатним авторам

Графік роботи: звичайний повний робочий день у робочі дні, з понеділка по п’ятницю. Людей на часткову зайнятість ми не розглядаємо.

Ми платимо «по-білому», у тому числі сплачуємо податки за членів команди, відпустку — 24 календарні дні на рік, лікарняні.

Робота віддалена

Цікаві та різноманітні завдання, які ви робитимете з командою талановитих, приязних та закоханих у свою роботу людей.

Важливо! Штатну роботу у нас не можна поєднувати з роботою десь ще чи фрілансом!

Відправити резюме на вакансію можна по цьому адресу.