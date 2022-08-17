Вакансія на ITC.ua: автор статей про технології та оглядів гаджетів

Редакція ITC.ua шукає в команду автора-універсала. Його завданням буде написання статей та матеріалів різного напрямку: власноруч зроблених оглядів гаджетів, перекладів іноземних оглядів, написання власних аналітичних та інших матеріалів на тему технологій, підбірок тощо. На тиждень таких матеріалів потрібно публікувати 3-5 штук.
Ви наша людина, якщо:
- у вас є досвід написання текстів для IT-медіа або блогу (приклади матеріалів, які ми публікуємо, можна знайти на сайті);
- ви стежите за новинами індустрії в Україні та світі;
- ви цікавитеся темами IT та технологій, вмієте писати просто про складне;
- у вас легке перо, ви не дружите з канцеляритом, зате у добрих стосунках із логікою та структурою.
Чим ви займатиметеся:
- самостійно шукати та пропонувати теми матеріалів та оглядів редактору;
- писати статті на ті теми, які дав редактор;
- щотижнево випускати 4-5 матеріалів (залежить від об’єму).
Ваш ідеальний бекграунд
- Від двох років роботи журналістом у ділових, IT-медіа або інших медіа, чи ведення особистого/корпоративного блогу.
- У вас є портфоліо якісних текстів, якими ви пишаєтесь.
- Ви чудово знаєте українську мову, розумієте та можете адаптувати технічний текст з англійської.
- Ви системно мислите, можете відокремити головне від другорядного.
- Вам подобається розбиратися в нових темах, ви вмієте ставити правильні питання собі та спікерам, можете зробити різнобічний сюжет.
Що ми пропонуємо штатним авторам
- Графік роботи: звичайний повний робочий день у робочі дні, з понеділка по п’ятницю. Людей на часткову зайнятість ми не розглядаємо.
- Ми платимо «по-білому», у тому числі сплачуємо податки за членів команди, відпустку — 24 календарні дні на рік, лікарняні.
- Робота віддалена
- Цікаві та різноманітні завдання, які ви робитимете з командою талановитих, приязних та закоханих у свою роботу людей.
- Важливо! Штатну роботу у нас не можна поєднувати з роботою десь ще чи фрілансом!
Відправити резюме на вакансію можна по цьому адресу.