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Вакансія на ITC.ua: автор статей про технології та оглядів гаджетів

Вакансія на ITC.ua: автор статей про технології та оглядів гаджетів

Редакція ITC.ua шукає в команду автора-універсала. Його завданням буде написання статей та матеріалів різного напрямку: власноруч зроблених оглядів гаджетів, перекладів іноземних оглядів, написання власних аналітичних та інших матеріалів на тему технологій, підбірок тощо. На тиждень таких матеріалів потрібно публікувати 3-5 штук.

Ви наша людина, якщо:

  • у вас є досвід написання текстів для IT-медіа або блогу (приклади матеріалів, які ми публікуємо, можна знайти на сайті);
  • ви стежите за новинами індустрії в Україні та світі;
  • ви цікавитеся темами IT та технологій, вмієте писати просто про складне;
  • у вас легке перо, ви не дружите з канцеляритом, зате у добрих стосунках із логікою та структурою.

Чим ви займатиметеся:

  • самостійно шукати та пропонувати теми матеріалів та оглядів редактору;
  • писати статті на ті теми, які дав редактор;
  • щотижнево випускати 4-5 матеріалів (залежить від об’єму).

Ваш ідеальний бекграунд

  • Від двох років роботи журналістом у ділових, IT-медіа або інших медіа, чи ведення особистого/корпоративного блогу.
  • У вас є портфоліо якісних текстів, якими ви пишаєтесь.
  • Ви чудово знаєте українську мову, розумієте та можете адаптувати технічний текст з англійської.
  • Ви системно мислите, можете відокремити головне від другорядного.
  • Вам подобається розбиратися в нових темах, ви вмієте ставити правильні питання собі та спікерам, можете зробити різнобічний сюжет.

Що ми пропонуємо штатним авторам

  • Графік роботи: звичайний повний робочий день у робочі дні, з понеділка по п’ятницю. Людей на часткову зайнятість ми не розглядаємо.
  • Ми платимо «по-білому», у тому числі сплачуємо податки за членів команди, відпустку — 24 календарні дні на рік, лікарняні.
  • Робота віддалена
  • Цікаві та різноманітні завдання, які ви робитимете з командою талановитих, приязних та закоханих у свою роботу людей.
  • Важливо! Штатну роботу у нас не можна поєднувати з роботою десь ще чи фрілансом!

Відправити резюме на вакансію можна по цьому адресу.


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