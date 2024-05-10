Вакансія на ITC.ua: позаштатний відеооглядач техніки

Шукаємо в команду ITC.ua позаштатного автора відеооглядів технічних новинок — людину, яка щиро захоплюється сучасними технологіями і прагне робити контент для найбільшого українського сайту про IT з небайдужою та активною аудиторією.

Головні вимоги: обізнаність у технічних нюансах та термінології, навички роботи у кадрі та відеомонтажу, а також ідеальне володіння українською мовою та дотримання дедлайнів.

Зі свого боку пропонуємо роботу у дружній команді, цікаві завдання та гідну грошову винагороду.

Дізнатись про деталі співпраці і відправити своє резюме можна за адресою — [email protected].