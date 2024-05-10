Новини Новини 10.05.2024 о 14:37 comment views icon

Вакансія на ITC.ua: позаштатний відеооглядач техніки

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ITC.UA

Редакція ITC.ua

Вакансія на ITC.ua: позаштатний відеооглядач техніки

Шукаємо в команду ITC.ua позаштатного автора відеооглядів технічних новинок — людину, яка щиро захоплюється сучасними технологіями і прагне робити контент для найбільшого українського сайту про IT з небайдужою та активною аудиторією.

Головні вимоги: обізнаність у технічних нюансах та термінології, навички роботи у кадрі та відеомонтажу, а також ідеальне володіння українською мовою та дотримання дедлайнів.

Зі свого боку пропонуємо роботу у дружній команді, цікаві завдання та гідну грошову винагороду.

Дізнатись про деталі співпраці і відправити своє резюме можна за адресою — [email protected].


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