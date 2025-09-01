Новини Крипто 01.09.2025 comment views icon

Вартості XRP загрожує стрімке падіння

Тетяна Нечет

Вартості XRP загрожує стрімке падіння

Чи впаде ціна XRP у вересні? Для того щоб не сталось обвалу, вартість має утримуватися вище позначки $2,70-$2,77, інакше ризикує спровокувати технічну корекцію у вересні, з потенційним зниженням до $2. Як свідчать дані відомого аналітика Алі, XRP завершив серпень зі збитками, що й викликало занепокоєння щодо потенційного ведмежого руху на початку осені.

Крім того, деякі експерти називали рівнем підтримки $2,80, втрата якого може прискорити продажі XRP і спричинити подальше падіння на 25% падіння. Загалом впав більш ніж на 22,30% за минулий місяць після досягнення піка у $3,66.

Наприклад, 31 серпня Алі попереджав, що якщо  XRP опуститься нижче $2.77, то далі монету чекає зниження до $2,40.

 

1 вересня він оновив прогноз на більш позитивний, згідно з яким, якщо XRP зможе протриматись вище рівня $2,70, далі токен очікуватиме прорив $2,90. У разі досягнення цієї позначки вартість XRP може злетіти до $3,70.

На момент написання токени торгуються по $2,76 зі зростанням торгового об’єму за добу на 114.7%. Тобто, XRP активно торгують.

