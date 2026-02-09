Вчені навчилися викликати усвідомлені сни через знайомі звуки

Depositphotos

Вчені з Північно-Західного університету змогли викликати усвідомлені сни та впливати на їхній зміст. Під час REM-сну дослідники програвали звукові сигнали, пов’язані з раніше заданими завданнями. Як результат, учасники бачили у снах елементи головоломок і частіше їх розв’язували після пробудження.





Порада “переспати з цим” існує не просто так. Психологи давно відзначали, що відступ від складної проблеми може призвести до раптового осяяння, але сни важко досліджувати, бо рідко є надійний спосіб керувати тим, про що людина мріє, не розбудивши її. Нове дослідження Північно-Західного університету свідчить, що сни можуть відігравати більш активну роль у креативному розв’язанні проблем, ніж це було показано раніше. Команда нейронауковців повідомляє, що зміст сну можна м’яко спрямовувати у контрольованих умовах. Їхня робота підтримує ідею, що фаза швидкого сну (REM), пов’язана з яскравими снами та іноді з усвідомленим сновидінням, може бути перспективним вікном для креативного мислення.

Вчені використали техніку цільової реактивації пам’яті (TMR). Під час сну учасникам програвали звуки, пов’язані з попередніми спробами розв’язати головоломки, лише після того, як активність мозку підтвердила, що вони сплять. Підхід виявився ефективним. 75% учасників повідомили, що сни містили елементи, пов’язані з нерозв’язаними головоломками. Проблеми, що з’являлися у снах, розв’язувалися набагато частіше (42% проти 17%).

“Багато проблем у сучасному світі потребують креативних рішень. Дізнавшись більше про те, як наш мозок здатен мислити творчо, генерувати нові ідеї, ми можемо наблизитися до розв’язання тих проблем, які хочемо вирішити, і інженерія сну може допомогти”, — сказав старший автор Кен Паллер, професор психології та директор програми когнітивної нейронауки у Коледжі Вайнберга.

Дослідження залучило 20 добровольців із досвідом усвідомлених снів. Вони розв’язували складні головоломки у лабораторії, кожна з яких мала окремий саундтрек. Під час REM-сну вчені програвали саундтреки половини нерозв’язаних головоломок, щоб вибірково реактивувати спогади. Деякі учасники використовували сигнали, щоб показати, що вони думають про відповідні головоломки у сні. Після пробудження 12 із 20 учасників мали сни саме про головоломки, стимульовані звуком. Ці учасники розв’язували їх точніше, підвищивши здатність розв’язувати проблеми з 20% до 40%.





“Навіть без усвідомленості один сновидєць попросив персонажа у сні допомогти розв’язати головоломку, яку ми стимулювали. Іншого підказали головоломкою про “дерева”, і він прокинувся, мріючи, що йде через ліс. Ще одна учасниця отримала сигнал про головоломку джунглів і прокинулася після сну, у якому рибалила в джунглях, думаючи про цю головоломку. Це були захопливі приклади, бо вони показали, що сновидці можуть слідувати інструкціям, і сни можуть бути під впливом звуків під час сну, навіть без усвідомленості”, — зазначила провідний автор Карен Конколі.

Дослідники планують застосувати методи TMR та інтерактивного сновидіння для вивчення інших функцій снів, таких як регуляція емоцій та навчання. Конколі каже: якщо науковці зможуть остаточно довести, що сни важливі для розв’язання проблем, креативності та регуляції емоцій, люди почнуть серйозніше ставитися до снів як до пріоритету для психічного здоров’я та благополуччя.

Джерело: SciTechDaily.com