tradfi
Новини Наука та космос 09.02.2026 comment views icon

Вчені навчилися викликати усвідомлені сни через знайомі звуки

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Вчені навчилися керувати снами, — останні дослідження
Depositphotos

Вчені з Північно-Західного університету змогли викликати усвідомлені сни та впливати на їхній зміст. Під час REM-сну дослідники програвали звукові сигнали, пов’язані з раніше заданими завданнями. Як результат, учасники бачили у снах елементи головоломок і частіше їх розв’язували після пробудження.


Порада “переспати з цим” існує не просто так. Психологи давно відзначали, що відступ від складної проблеми може призвести до раптового осяяння, але сни важко досліджувати, бо рідко є надійний спосіб керувати тим, про що людина мріє, не розбудивши її. Нове дослідження Північно-Західного університету свідчить, що сни можуть відігравати більш активну роль у креативному розв’язанні проблем, ніж це було показано раніше. Команда нейронауковців повідомляє, що зміст сну можна м’яко спрямовувати у контрольованих умовах. Їхня робота підтримує ідею, що фаза швидкого сну (REM), пов’язана з яскравими снами та іноді з усвідомленим сновидінням, може бути перспективним вікном для креативного мислення.

Вчені використали техніку цільової реактивації пам’яті (TMR). Під час сну учасникам програвали звуки, пов’язані з попередніми спробами розв’язати головоломки, лише після того, як активність мозку підтвердила, що вони сплять. Підхід виявився ефективним. 75% учасників повідомили, що сни містили елементи, пов’язані з нерозв’язаними головоломками. Проблеми, що з’являлися у снах, розв’язувалися набагато частіше (42% проти 17%).

“Багато проблем у сучасному світі потребують креативних рішень. Дізнавшись більше про те, як наш мозок здатен мислити творчо, генерувати нові ідеї, ми можемо наблизитися до розв’язання тих проблем, які хочемо вирішити, і інженерія сну може допомогти”, — сказав старший автор Кен Паллер, професор психології та директор програми когнітивної нейронауки у Коледжі Вайнберга.

Дослідження залучило 20 добровольців із досвідом усвідомлених снів. Вони розв’язували складні головоломки у лабораторії, кожна з яких мала окремий саундтрек. Під час REM-сну вчені програвали саундтреки половини нерозв’язаних головоломок, щоб вибірково реактивувати спогади. Деякі учасники використовували сигнали, щоб показати, що вони думають про відповідні головоломки у сні. Після пробудження 12 із 20 учасників мали сни саме про головоломки, стимульовані звуком. Ці учасники розв’язували їх точніше, підвищивши здатність розв’язувати проблеми з 20% до 40%.


“Навіть без усвідомленості один сновидєць попросив персонажа у сні допомогти розв’язати головоломку, яку ми стимулювали. Іншого підказали головоломкою про “дерева”, і він прокинувся, мріючи, що йде через ліс. Ще одна учасниця отримала сигнал про головоломку джунглів і прокинулася після сну, у якому рибалила в джунглях, думаючи про цю головоломку. Це були захопливі приклади, бо вони показали, що сновидці можуть слідувати інструкціям, і сни можуть бути під впливом звуків під час сну, навіть без усвідомленості”, — зазначила провідний автор Карен Конколі.

Дослідники планують застосувати методи TMR та інтерактивного сновидіння для вивчення інших функцій снів, таких як регуляція емоцій та навчання. Конколі каже: якщо науковці зможуть остаточно довести, що сни важливі для розв’язання проблем, креативності та регуляції емоцій, люди почнуть серйозніше ставитися до снів як до пріоритету для психічного здоров’я та благополуччя.

Джерело: SciTechDaily.com

Популярні новини

arrow left
arrow right
Вчені пояснили, чому люди повторно ухвалюють ті самі хибні рішення
Третина дошкільнят в Британії не розуміють, як гортати книги — дослідження
"Витримують контейнер вагою 15,6 т": нові чипи мають щільність 100 тис. транзисторів на сантиметр
Феєрверк в обличчя: геймер створив хардкор-шутер, де ПК стріляє у відповідь
Робота, керованого ChatGPT, вмовили вистрілити в людину — це було досить легко
Ви не так їх розставляєте: дослідники виявили, що класична позиція шахів — нечесна, і пропонують перегляд
Не просто мода: супутники підтвердили зв'язок між "чистотою" повітря та кількістю електромобілів на дорогах
Gemini 3.0 розгадав 500-річну загадку Нюрнберзької хроніки за 1 годину і 2,5 центи
Дослідження: геймери, що грають 10+ годин на тиждень, частіше страждають від ожиріння
Як виглядає час? Вчені показали наочно, використовуючи пінопласт і звук
Десятки циклів замість тисяч: ШІ визначає термін служби Li-ion батарей швидше в 50 разів
Люди, які "захоплюються" ШІ, першими демонструють ознаки вигорання
YouTube тестує платну зміну швидкості відео
Щури, котрі грають в Doom, навчилися стріляти — експеримент відродився через чотири роки
Біологи пропонують уповільнити старіння через "перезарядку" клітин
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати