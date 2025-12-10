Вчені: коли є вибір між фізичною активністю та довшим сном — поспіть

Depositphotos

Нове дослідження Університету Фліндерса показало, що лише 12,9% людей одночасно дотримуються двох базових рекомендацій для здоров’я — сплять від семи до дев’яти годин і проходять понад 8 000 кроків на день. Проаналізувавши понад 28 млн днів об’єктивних даних, вчені дійшли висновку, що якісний сон є ключовим чинником, який визначає рівень фізичної активності наступного дня.

Дані трирічного спостереження за 70 963 користувачами підматрацевих сенсорів та носимих трекерів у 244 регіонах світу лягли в основу статті, опублікованої в Communications Medicine. Дослідники зазначають, що навіть отримані 12,9% можуть бути завищеними, адже сенсор сну іноді переоцінює його тривалість до 30 хвилин. При цьому 16,5% учасників спали менше семи годин і проходили менше 5 000 кроків, що суттєво підвищує ризик хронічних захворювань, набору ваги й погіршення психічного здоров’я.

“Ми з’ясували, що хороша ніч сну — особливо якісного — забезпечує більш активний наступний день. Іншими словами, чим краще ви спите, тим більше рухаєтесь. Але зворотне не працює — записування додаткових кроків, схоже, не покращує ваш сон тієї ж ночі”, — так керівник роботи Джош Фіттон пояснює механіку впливу сну на наступний день активності.

За його словами, найвищий рівень рухливості фіксувався після шести-семи годин сну, коли учасники в середньому робили на 300 кроків більше, ніж ті, хто спав вісім годин. Ефективність сну виявилася не менш важливою за його тривалість. Це підтверджує концепцію 24-годинного циклу активності, у межах якого домінує саме сон. Старший автор дослідження, професор Денні Еккерт, наголосив на його практичному значенні.

“Пріоритизація сну може бути найефективнішим способом підвищити вашу енергію, мотивацію й здатність рухатися. Наше дослідження показує, що сон — це не просто пасивний стан, це активний внесок у вашу здатність вести здоровий, активний спосіб життя”, — каже Еккерт.

У середньому учасники спали 7,1 години та робили 5 521 крок на день, що значно нижче за рекомендований рівень активності. Вік та регіон проживання не змінювали загальної картини: більшість людей не здатні одночасно достатньо спати й достатньо рухатися. Взагалі, останні дослідження показують, що людство давно вже живе у світі, до якого насправді не пристосоване.

Науковці наголошують, що чинні глобальні рекомендації щодо сну та активності можуть бути важко досяжними для населення і потребують узгодження між собою. Фіттон підсумовує, що результати ставлять під сумнів практичність поширених порад щодо активного способу життя, тоді як дані вказують: повноцінний сон точно є базою для щоденної фізичної активності. Втім, менше місяця тому вчені спростували ще один міф: виявилось, що спорт насправді не скорочує вік через перевантаження серця. Тож, активний спосіб життя ніхто не відміняє.

Джерело: ZmeScience