Вчені розгублені: Сонце розпалюватиметься у найближчі роки, а мало б бути спокійним

У NASA попереджають, що 25 цикл сонячної активності виявився набагато жвавішим, ніж очікувалось.

Зазвичай Сонце слідує 11-річному циклу активності, який починається з періоду тривалого спокою — сонячного мінімуму. Далі мінімум поступово прямує до максимуму активності, коли материнська зірка провокує потужні сонячні бурі. Ця закономірність корелює з кількістю темних плям на поверхні Сонця, яка збільшується або зменшується в залежності від активності зірки.

Цикл сонячних плям також регулюється більш тривалим, 22-річним циклом, відомим як цикл Хейла. Упродовж цього цикла магнітні полюси Сонця повністю змінюють полярність, а потім повертаються до початкового стану. Однак окрім цього наша зірка також піддається довгостроковим коливанням активності, які можуть охоплювати не одне десятиліття і їх набагато важче пояснити та передбачити.

Наприклад, у період з 1645 по 1715 рік Сонце демонструвало мінімальну активність. Цей період відомий як мінімум Маундера. Схожий період, що отримав назву мінімуму Дальтона, тривав з 1790 по 1830 рік, коли сонячна активність загалом була значно нижчою протягом послідовних циклів сонячних плям.

На початку 21 століття зниження сонячної активності навело науковців на думку, що Сонце входить у тривалий цикл мінімуму. Це припущення набуло ще більшого поширення за результатами останнього сонячного мінімуму у 2013-2014 роках. Однак поточний 25 цикл сонячної активності, який наразі досяг свого піку, повністю спростовує цю теорію.

Американські дослідники з Лабораторії реактивного руху NASA проаналізували ключові показники сонячної активності, включно із сонячним вітром, напругою магнітного поля та кількістю плям. Астрофізики з’ясували, що сонячні плями поступово зростають з 2008 року та, ймовірно, продовжуватимуть зростати протягом майбутніх циклів. Це свідчить про те, що теорія тривалого сонячного мінімуму потребує ретельного перегляду.

“Всі ознаки вказували на те, що Сонце входить у тривалу фазу низької активності. Тому для нас стало несподіванкою, що ця тенденція змінилася. Сонце повільно прокидається”, — зазначає провідний автор дослідження, фізик з дослідження плазми з лабораторії реактивного руху NASA Джеймі Джасінскі.

Наразі добігає кінця останній максимум сонячної активності, який офіційно розпочався у 2024 році. За словами вчених, він протікає не так, як очікувалось. Коли наприкінці 2019 року почався поточний цикл сонячної активності, спеціалісти з Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) передбачали, що період сонячного максимуму має розпочатись приблизно у 2025 році. Вони очікували, що він буде відносно слабким, як і попередній цикл.

Однак доволі швидко стало зрозуміло, що період сонячного максимуму почнеться раніше і буде набагато активнішим, ніж прогнозувалось. На Сонці вже зафіксована найбільша кількість плям за останні 20 років. Окрім цього на зірці відбулась рекордна кількість потужних спалахів класу X — найпотужнішого типу вибуху, який може відбутись на Сонці.

Під час поточного сонячного максимуму Земля вже зіткнулась з кількома потужними геомагнітними бурями. Найбільш примітною з них стала “екстремальна” подія у травні 2024 року, яка викликала одне з найяскравіших полярних сяйв за останні сторіччя і завдала шкоди більш ніж на 500 млн доларів.

Результати дослідження вказують на те, що тенденція, яка спостерігалась протягом кількох останніх років, може зберегтись у наступних сонячних циклах. Це може призвести до серйозних наслідків, адже навігаційні системи, такі як GPS, електромережі та супутники, вразливі до впливу сонячних бурь. В даний час неясно, чому за останні кілька десятиліть стався сплеск сонячної активності або що може бути причиною її відродження.

