Вчені виявили новий «примарний» вид людини у ДНК тибетців

Yunnan Institute of Cultural Relics and Archaeology

Палеонтологи з Інституту палеонтології хребетних та палеоантропології у Пекіні за результатами дослідження скелета віком у 7 тис. 100 років виявили невідомий до цього вид стародавньої людини.

Об’єктом дослідження став ДНК жінки, що мешкала в епоху раннього неоліту і була похована на території археологічного об’єкту Сінья у південно-західній китайській провінції Юньнань. На думку дослідників, її ДНК може допомогти розкрити таємницю походження народностей Тибету.

Палеонтолог Цяомей Фу та його колеги докладно описали результати аналізу 127 людських геномів з південного заходу Китаю. Більшість вивчених людських решток датуються віком від 1 тис. 400 до 7 тис. 150 років. Всі ці стародавні люди є вихідцями з китайської провінції Юньнань, яка на сьогодняшній день є найбільш етнічно та мовно різноманітною у Китаї.

Дослідники підкреслюють, що стародавні люди з цього регіону можуть допомогти відповісти на низку питань, які досі залишаються без відповіді. Зокрема, походження людей, які нині проживають на Тибетському нагір’ї. Рештки найдавнішої з вивчених науковцями людини виявились відсутньою ланкою між жителями Тибету та невідомою популяцією стародавніх людей.

На об’єкті в Сіньї були виявлені десятки поховань, які датуються епохою неоліту (7000–2000 роками до нашої ери). Під цими похованнями дослідники знайшли скелет жінки без притаманних поховальних атрибутів. Результати радіовуглецевого аналізу продемонстрували, що вік решток жінки становить 7 тис. 100 років. Ізотопний аналіз її раціону показав, що вона, ймовірно, була мисливцем-збирачем.

Однак аналіз геному жінки, що отримала ім’я Xingyi_EN, виявився неочікуваним. Її походження не відносить її до стародавніх жителів Східної та Південної Азії. Вона більш близька до азійської популяції, гени якої сприяли появі невідомої досі групи людей, що спостерігається тільки у сучасних тибетців.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Родовід Xingyi_EN не належить ані до неандертальців, а не до денисівців. Швидше, Xingyi_EN є свідченням раніше невідомої лінії, яка відокремилася від інших людей принаймні 40 тис. років тому.

Протягом тисяч років цей родовід був відокремлений від інших людських груп, що означало відсутність домішок — схрещувань, які могли б змішати їх ДНК. Але у якийсь момент родичі Xingyi_EN почали схрещуватися з іншими групами східноазіатського походження, змішуючи ДНК.

Однак, як зазначили дослідники, до цих результатів слід ставитись з обережністю. Враховуючи, що генетичні докази були отримані лише від однієї людини, необхідні подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти зв’язок між Xingyi_EN та примарною стародавньою народністю Тибету.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Science

Джерело: LiveScience