Науковці виявили понад 1700 стародавніх вірусів у тибетському льодовику

Міжнародна група дослідників відкрила рекордну кількість заморожених вірусних геномів у зразку льоду з Тибетського плато, що може допомогти краще зрозуміти зміни клімату та екосистем у минулому та майбутньому.

У льодовику Гулія на Тибетському плато науковці виявили 1705 видів вірусів, законсервованих у льоду впродовж десятків тисяч років. Це дослідження, опубліковане в журналі Nature Geoscience, надає безпрецедентну кількість інформації про віруси, отриманої з льодовика. Відкриття охоплює період до 41 000 років у минуле та відкриває нові можливості для вивчення кліматичної історії Землі.

Виявлені віруси відіграли критичну роль у своїх локальних екосистемах. Вони впливали на різноманітність та еволюцію через процеси селективного тиску Селективний тиск — вплив зовнішніх факторів (екологічних, кліматичних, біологічних), що сприяють виживанню і розмноженню тих організмів, які мають сприятливіші для цих умов риси. Це основний механізм природного добору. та вірусно-опосередкованого перенесення генів Вірусно-опосередковане перенесення генів — процес, при якому віруси переносять генетичний матеріал між організмами, що може призводити до змін у генетичному складі популяцій і, як наслідок, до еволюційних змін. Це один із механізмів горизонтального перенесення генів.. Науковці зазначили, що віруси можуть навіть формувати екологічний метаболізм екосистеми, впливаючи на поглинання та виробництво сполук у навколишньому середовищі.

Дослідники виявили чіткий зв’язок між кліматичними умовами та вірусними спільнотами (viral community). Під час холодних періодів вірусна спільнота льодовика Гулія мала тенденцію повертатися до подібного, хоча й не ідентичного складу. Натомість кожен теплий період характеризувався унікальним набором вірусних видів. Найрізноманітніша суміш мікробів датується приблизно 11 500 років тому, що збігається з переходом від останнього льодовикового періоду до стабільного й помірного голоцену (сучасна геологічна епоха, що триває дотепер).

Понад 70% знайдених вірусів виявилися унікальними й трапляються тільки в льодовику Гулія. Лише 12% загальної кількості вірусів також відомі за межами Азії, і менш як 1% були задокументовані в середовищах, не пов’язаних із льодовиками.

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Це дослідження відкриває нові перспективи для прогнозування майбутнього клімату. Науковці зазначають, що розуміння зв’язку між вірусами, бактеріальним метаболізмом та кліматом може допомогти відповісти на складні питання, такі як роль водно-болотних угідь або лісів у поглинанні чи виділенні вуглекислого газу. Однак науковці застерігають, що танення льодовиків загрожує втратою цієї безцінної інформації про кліматичну історію.

Джерело: Popsci