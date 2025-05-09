Вчені знайшли найменшу галактику у Всесвіті

CFHT/S. Gwyn/S. Smith

Астрономи виявили у космосі загадковий об’єкт, який може виявитись найменшою галактикою у Всесвіті, або ж найстарішим зоряним скупченням у Чумацькому Шляху.

Зазначається, що об’єкт, що отримав назву UMa3/U1, має ознаки як крихітної галактики, так і зоряного скупчення. Справа у тому, що великі галактики, такі як Андромеда або Чумацький Шлях, складаються із сотень тисяч, мільйонів та навіть мільярдів зірок, гравітаційно пов’язаних між собою. У таких галактиках домінуючою є темна матерія. На відміну від них, зоряні скупчення, такі як Плеяди, містять близько 1 тис. зірок або трохи більше, які погано пов’язані між собою гравітаційно. У таких скупченнях відсутня темна матерія.

Однак у випадку з космічніми об’єктами, які відносять до типу ультра-тьмяних галактик, межі між галактикою та скупченням стають дуже розмитими. Астрономи вважають, що такі об’єкти містять у тисячу разів більше темної матерії, ніж звичайної. Окрім того, у таких об’єктах часто знаходяться найстаріші зірки.

Якщо UMa3/U1 належить до крихітних ультра-тьмяних галактик, її назва має бути Ursa Major III, оскільки вона є супутницею більшої галактики в сузір’ї Великої Ведмедиці. Якщо це скупчення, його назва має змінитись на UNIONS 1, тому що воно було виявлено за результатами дослідження Ultraviolet Near Infrared Optical Northern Survey (UNIONS).

Астрономи підкреслюють, що якщо UMa3/U1 все ж таки виявиться галактикою, то це буде найменша з усіх виявлених на даний момент галактик у Всесвіті з найбільшою кількістю темної матерії. Якщо ж цей об’єкт все ж таки відноситься до зоряних скупчень, то його вік, щонайменше 11 млрд років, зробить його найстарішим зоряним скупченням з усіх відомих у нашій галактиці Чумацький Шлях.

Діаметр UMa3/U1 складає усього 20 світлових років, а маса дорівнює 16 сонячним. До цього об’єкту входять 60 зірок. Порівняно з ним діаметр Чумацького Шляху становить 100 тис. світлових років. Наприклад, зоряне скупчення Плеяди має такий самий діаметр, як і UMa3/U1, однак включає в себе понад 1 тис. зірок із масою близько 800 сонячних.

Створені астрономами моделі досліджували рух зірок у UMa3/U1 і показали, що цей об’єкт може бути зоряним скупченням, більш стабільним за аналогічні, у якому швидкість розльоту зірок не така велика. Астрономи змоделювали, скільки часу буде потрібно зіркам, щоб покинути скупчення, подолавши гравітаційне тяжіння. Грунтуючись на їхньому моделюванні, скупчення може проіснувати ще 2-3 мільярди років. Якщо це все ж таки скупчення, того його маса має бути розподілена більш рівномірно, ніж демонструють спостереження.

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У разі, якщо це галактика, то зірки мають бути розташовані ближче до центру. Розподіл видимих ​​зірок непогано відповідає моделі скупчення, але для галактики центральні зірки в основному будуть білими карликами та нейтронними зірками, які занадто тьмяні, щоб їх можна було розрізнити за допомогою поточних спостережень. Загалом докази вказують на те, що UMa3/U1 є зоряним скупченням, але строноми зазначають, що для остаточного висновку потрібні додаткові спостереження інших аналогічних об’єктів.

Результати дослідження були опубліковані на сервері препринтів Arxiv