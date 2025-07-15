Вчені знайшли відмінність психопатів — менший мозок, ніж у звичайних людей

Крістіан Бейл/кадр з фільму 2000 року"Американський психопат"/Lions Gate Films

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Група європейських та американських дослідників виявила конкретні структури у мозку людей з діагнозом психопатія, пов’язані з характерною антисоціальною поведінкою.

Зазначається, що науковці з Дослідницького центру Юліха, Рейнсько-Вестфальського технічного університету Ахена, Дюссельдорфського університету імені Генріха Гейне, Університету імені Георга Августа (Німеччина) та Пенсільванського університету (США) використали передові системи нейровізуалізації та атлас мозку Юліха для виявлення характерних нейронних мереж, що провокують структурні зміни у людей з психопатичними розладами. Дослідники проаналізували знімки МРТ 39 дорослих чоловіків з діагнозом психопатія і порівняли з учасниками з контрольної групи.

Психопатичні риси оцінювались за допомогою Контрольного списку психопатії (PCL-R), що розрізняє два основих маркери — міжособистісні афективні риси та образ життя і антисоціальна поведінка. Результати продемонстрували, що в людей з більш високими показниками антисоціальної поведінки та відповідного образу життя спостерігалось зменшення обсягу одразу кількох областей мозку.

Серед цих областей підкіркові структури, зокрема, базальні ганглії, таламус та базальні відділи переднього мозку, а також відділи стовбура мозку (варолієва моста), мозок і коркові області, такі як орбітофронтальна та острівцева кора. Ці відділи мозку безпосередньо пов’язані із регулюцією емоційних станів, прийняттям рішень, контролями імпульсів та соціальної поведінки.

У той же час такі маркери як патологічна брехливість та відсутність емпатії були слабішими і більш варіативними. Були відзначені деякі відмінності в обсязі орбітофронтальної, дорсолатерально-фронтальної та лівої частин гіпокампу, але ці закономірності були менш послідовними у різних людей.

Серед психопатів спостерігались також значне зменшення загального обсягу мозкової речовини у правій підостній частині — частині гіпокампу, що відповідає за пам’ять. Автори дослідження наголошують, що отримані результати вказують на особливо сильний нейробіологічний зв’язок між антисоціальною поведінкою та зменшенням об’єму мозку у різних відділах.

Результати дослідження опубліковані у Європейському архіві психіатрії та клінічної нейронауки

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Джерело: SciTechDaily