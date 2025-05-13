Можливо, ваш кіт психопат? Вчені створили тест, щоб це виявити

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Психологи з Ліверпульського університету у Великій Британії розробили анкету, яка має допомогти власникам котів дізнатись, які психопатичні риси може мати їхній домашній улюбленець.

Зазначається, що так звана триархічна модель психопатії визначає рівень сміливості, підлості та розгальмування для оцінки психопатичних проявів. Зазвичай відповідний тест використовується у випадках з людьми, однак цього разу британські психологи вирішили застосувати його до котів.

Психолог Ребека Еванс та її колеги розробили анкету для власників котів, пройшовши яку, можна отримати показник CAT-Tri+, що визначить рівень психопатії вашого кота. На думку дослідників, це має полегшити стосунки між домашніми котами та їхніми власниками.

За словами авторів анкети, на її створення їх надихнули власні домашні улюбленці з цікавими відмінностями у характерах. Окрім цього дослідники прагнули визначити, як сприйняття власником кота рівня його психопатії впливатиме на їхні стосунки.

Як зазначає Ребека Еванс, її власний кіт Гамбол отримав відносно високі бали за шкалою розгальмування, що характеризує його як галасного, полюбляючого увагу та легко збудливого. В анкеті власникам необхідно відповісти, наскільки їхній кіт завзятий під час дослідження навколишнього середовища, як тварина реагує на небезпеку та на інших котів, чи потребує він постійного заохочення і наскільки добре дотримується встановлених у домі правил.

Окрім цього вивчаються супутні моделі поведінки, включно з раптовими змінами настрою, агресією до невідомих людей та реакцією на погладжування. У кожному випадку власники котів можуть оцінити власних домашніх улюбленців за шкалою від «не описує мого кота» до «дуже гарно підходить до опису мого кота».

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Анкета також включає й інші фактори, що вимірюють недружелюбність до людей та інших домашніх тварин для того, аби зрозуміти відносини між котом та його власником. За результатами 46 запитань власники котів можуть обчислити бал CAT-Tri+ для визначення рівня психопатії власної кішки.

Для створення заключного варіанту анкети психологи проаналізували відносини між 2 тис. 42 власниками домашніх котів та їх тваринами. При цьому дослідникам також вдалося виявити деякі закономірності у добровольців, які відповіли на запитання.

«Розгальмованість і недружелюбність до домашніх тварин передбачали якісніші стосунки між кішкою та власником; підлість і нахабність передбачали нижчу якість відносин», — підкреслюють автори дослідження.

Вони сподіваються, що їхня анкета допоможе власникам котів краще їх розуміти, що дозволить скоротити кількість тварин, які потрапляють до притулків через психологічну поведінку.

Дослідження опубліковане у журналі Journal of Research in Personality

Джерело: ScienceAlert