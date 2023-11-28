Від $50 до $100: Blizzard опитує гравців Diablo 4 щодо вартості майбутнього DLC Vessel of Hatred

Під час заходу BlizzCon 2023 відбулася презентація першого доповнення для Diablo IV під назвою Vessel of Hatred. Власне DLC вийде наприкінці 2024 року, але вже зараз багато геймерів цікавляться, скільки доведеться за нього заплатити. Виявляється, це може бути дійсно дорого.

Ютубер Bellular News випустив відео, в якому розповідає про потенційну цінову стратегію Blizzard для вищезгаданого доповнення Diablo IV. В основу матеріалу лягло конфіденційне опитування, надіслане розробниками гравцям.

Виходить, що Blizzard розглядає цілих чотири цінові пороги для Vessel of Hatred: $50, $70, $80 і $100 (можуть бути реалізовані всі чотири або тільки деякі з них). Очікується, що на додаток до контенту DLC, кожне з них пропонуватиме різноманітні бонуси. Серед них, наприклад, різна кількість ігрової валюти, яку можна використати, наприклад, для придбання косметичних засобів, передає GamePressure.

Один з варіантів ймовірно дасть гравцям ранній доступ до нових унікальних або легендарних предметів, більше місця для зберігання або навіть можливість найняти помічника (Vessel of Hatred дозволить вербувати NPC) ще до виходу DLC. Як і очікувалося, опитування не було позитивно сприйняте спільнотою. Гравців обурює не лише висока ціна розширення, але й значний аспект pay-to-win (можливість заплатити реальними грошами за отримання переваги).