"Що відбувається?!": World of Warcraft створила ще один епічний момент в історії ігор

Кіберспортивна подія Race to World First у World of Warcraft набула справді неочікуваного повороту, коли фінальний бос на складності Mythic перейшов у секретну фазу саме в той момент, коли лідер перегонів думав, що вже переміг. Image: Liquid Guild / World of Warcraft RWF / Windows Central

Незрозуміло, як Blizzard це зробила, але під час esports-події World of Warcraft “Race to World First” у режимі Mythic-рейду американська команда Liquid виявила наживо перед тисячами глядачів, що фінальний бос має неймовірну, секретну фінальну фазу.





Вже третє десятиліття живої роботи, використовуючи рушій, створений у абсолютно іншу технологічну та культурну епоху, — Blizzard знову довела, що залишається абсолютним майстром live ops. Звільнившись у рамках операції Microsoft Xbox, Blizzard вирвалася з деструктивного перебування під культурою попереднього акціонера Activision і тепер функціонує як окрема бізнес-одиниця у ширшому пантеоні Microsoft Gaming.

Нові лідери, невтручання та оновлений фокус на своїх клієнтах призвели до того, що такі ігри, як Overwatch, Hearthstone і Diablo, досягли нових висот. І так, як і будь-що, не все було ідеально — але цілком очевидно: загалом справи у Blizzard значно, значно покращились і продовжують поліпшуватись. Те саме явно стосується World of Warcraft.

WoW: Midnight має свої недоліки, але вона доводить, що у Blizzard досі є нестримні амбіції щодо своїх світів. І вчора Blizzard також довела, що здатна ризикувати у live ops — а такі ризики стають дедалі рідкіснішими в індустрії.

Щосезону найкращі рейдери WoW з усього світу збираються на Race to World First — esports-подію, де найкращі гільдії змагаються за право першими здолати нових босів WoW у найважчих режимах складності. В епоху датмайнінгу та публічних тестових серверів стало стандартом, що рейдери WoW можуть досліджувати та точно знати, чого очікувати у бою з босами.





Blizzard тестує новий контент разом зі спільнотою, щоб забезпечити плавний вихід для широкої аудиторії (іноді з неоднозначними результатами…). Це підвищує якість, але водночас нівелює ефект несподіванки. Автор і сам почав уникати бета-тестів WoW і спойлерів на YouTube — щоб відчути все повністю завершеним, наживо в грі.

Цього сезону Blizzard перевернула все з ніг на голову, як можна бачити у кліпах вище та нижче. У бою з фінальним босом цього сезону — занепалим Наару Л’урою — здавалося, що американська команда Liquid от-от здобуде перемогу над європейською Echo. Команда почала святкувати наживо на Twitch, коли показники здоров’я Л’ури сягнули нуля… і тоді сталося щось дивне.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Незважаючи на епоху витоків і датмайнінгу, Blizzard якимось чином зуміла зберегти справжню фінальну фазу Л’ури у режимі складності Mythic у повній таємниці. Кімната миттєво поринула у темряву, персонажі Liquid були оглушені, а Л’ура почала розсипати пустотні сутності в усі боки.

Реакції наживо в ефірі були абсолютно неймовірними, коли до Liquid почало доходити, що їхні святкування перемоги були передчасними. З лабет перемоги команда знову опинилась у пащі поразки. World of Warcraft зараз є найпопулярнішою ігровою категорією на Twitch завдяки Race to World First, і це доводить, що Blizzard справді залишається на вершині своєї майстерності. Меми і реакції посипались густо і швидко.

“Л’ура воскресла” — на честь того, що, мабуть, є найкращим live ops-троллінгом в esports-історії Великодньої неділі (так, досить специфічна категорія).

Windows Central чимало критикували World of Warcraft останніми роками. Минулого тижня вийшла стаття з проханням до World of Warcraft трохи сповільнити подачу сюжету, щоб краще опрацювати деталі, — але такі моменти, як описаний вище, нагадують, чому ця гра залишається улюбленою після понад двох десятиліть.

Виявилось, що Blizzard у 2026 році все ще готова іти на подібні ризики — і це стало справжнім одкровенням. Це не вперше, коли боси Mythic-рейдів WoW мали секретні фази, але минуло вже чимало років. Аргус Руйнівник ще у 2017 році мав секретну фазу Mythic-рейду. Наскільки можна пригадати, це був останній раз, коли бос справді мав повноцінну секретну фазу, відкриту наживо в ефірі.

Ступінь ризику від запуску нетестованої, секретної фази боса під час такої резонансної esports-події, наживо у грі, на очах у десятків тисяч людей — важко переоцінити. Все це могло б дуже, дуже погано обернутись для гри, якби там виявився якийсь критичний баг. Але команда поставила на кін, і ставка абсолютно виправдалась. Абсолютне кіно.

World of Warcraft — досі поза конкуренцією

За всіх своїх недоліків World of Warcraft абсолютно залишається найкращою у своєму класі й ще багато років, а може й десятиліть, стоятиме на вершині жанру MMO. Гра має величезне значення для найрізноманітніших типів людей і гравців — з контентом і для казуальної гри, і, як видно вище, для тих, хто хоче виштовхати себе до абсолютних меж.

Те, що World of Warcraft продовжує справді задовольняти ентузіастів усіх типів, реально свідчить про те, який потенціал залишається у грі. Player Housing може зацікавити тих, хто не хоче занурюватись у хардкор Mythic+ підземелля. А для тих, хто вкладений безпосередньо або опосередковано у гру на вищому рівні, esports-кіно з високими ставками, яке Blizzard влаштувала своїм гамбітом Race to World First, — абсолютно для них.

Дійсно, World of Warcraft: Midnight додала Player Housing, оновлений Сильверун і Зул’Аман, а також нову ігрову расу Харанір. Також додані нові функції інтерфейсу за замовчуванням, таланти Apex, що змінюють геймплей, і нові побічні завдання — наприклад, полювання за головами “Prey” поряд із Delves для соло-прогресії.





Нові Mythic+ підземелля дають гравцям можливість розвивати свої навички до нових висот, а рейди нормальної, героїчної та Mythic-складності дозволяють гільдіям і спільнотам об’єднуватись навколо складного кооперативного PvE-контенту.

Цей момент із Л’урою вже встиг увійти в аннали Race to World First поряд із легендарними битвами минулого — і показово, що його влаштувала саме Blizzard у 2026 році, коли багато хто давно списав MMO-жанр із рахунків.

У часи, коли індустрія дедалі більше покладається на передбачуваність і мінімізацію ризиків, зважитись на нетестований секретний контент у прямому ефірі перед тисячами глядачів — це не просто сміливість, це заява про те, що живий досвід гравців досі важливіший за будь-яку страхову сітку.





Джерело: Windows Central