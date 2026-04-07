"Що відбувається?!": World of Warcraft створила ще один епічний момент в історії ігор

Софія Шадріна

"Що відбувається?!": World of Warcraft створила ще один епічний момент в історії ігор
Кіберспортивна подія Race to World First у World of Warcraft набула справді неочікуваного повороту, коли фінальний бос на складності Mythic перейшов у секретну фазу саме в той момент, коли лідер перегонів думав, що вже переміг. Image: Liquid Guild / World of Warcraft RWF / Windows Central

Незрозуміло, як Blizzard це зробила, але під час esports-події World of Warcraft “Race to World First” у режимі Mythic-рейду американська команда Liquid виявила наживо перед тисячами глядачів, що фінальний бос має неймовірну, секретну фінальну фазу.


Вже третє десятиліття живої роботи, використовуючи рушій, створений у абсолютно іншу технологічну та культурну епоху, — Blizzard знову довела, що залишається абсолютним майстром live ops. Звільнившись у рамках операції Microsoft Xbox, Blizzard вирвалася з деструктивного перебування під культурою попереднього акціонера Activision і тепер функціонує як окрема бізнес-одиниця у ширшому пантеоні Microsoft Gaming.

Нові лідери, невтручання та оновлений фокус на своїх клієнтах призвели до того, що такі ігри, як Overwatch, Hearthstone і Diablo, досягли нових висот. І так, як і будь-що, не все було ідеально — але цілком очевидно: загалом справи у Blizzard значно, значно покращились і продовжують поліпшуватись. Те саме явно стосується World of Warcraft.

"Що відбувається?!": World of Warcraft створила ще один епічний момент в історії ігор
Попри всі свої недоліки, нічого подібного до WoW досі не існує. Image: Blizzard / Windows Central

WoW: Midnight має свої недоліки, але вона доводить, що у Blizzard досі є нестримні амбіції щодо своїх світів. І вчора Blizzard також довела, що здатна ризикувати у live ops — а такі ризики стають дедалі рідкіснішими в індустрії.

Щосезону найкращі рейдери WoW з усього світу збираються на Race to World First — esports-подію, де найкращі гільдії змагаються за право першими здолати нових босів WoW у найважчих режимах складності. В епоху датмайнінгу та публічних тестових серверів стало стандартом, що рейдери WoW можуть досліджувати та точно знати, чого очікувати у бою з босами.


"Що відбувається?!": World of Warcraft створила ще один епічний момент в історії ігор
Image: X

Blizzard тестує новий контент разом зі спільнотою, щоб забезпечити плавний вихід для широкої аудиторії (іноді з неоднозначними результатами…). Це підвищує якість, але водночас нівелює ефект несподіванки. Автор і сам почав уникати бета-тестів WoW і спойлерів на YouTube — щоб відчути все повністю завершеним, наживо в грі.

Цього сезону Blizzard перевернула все з ніг на голову, як можна бачити у кліпах вище та нижче. У бою з фінальним босом цього сезону — занепалим Наару Л’урою — здавалося, що американська команда Liquid от-от здобуде перемогу над європейською Echo. Команда почала святкувати наживо на Twitch, коли показники здоров’я Л’ури сягнули нуля… і тоді сталося щось дивне.

Незважаючи на епоху витоків і датмайнінгу, Blizzard якимось чином зуміла зберегти справжню фінальну фазу Л’ури у режимі складності Mythic у повній таємниці. Кімната миттєво поринула у темряву, персонажі Liquid були оглушені, а Л’ура почала розсипати пустотні сутності в усі боки.

Реакції наживо в ефірі були абсолютно неймовірними, коли до Liquid почало доходити, що їхні святкування перемоги були передчасними. З лабет перемоги команда знову опинилась у пащі поразки. World of Warcraft зараз є найпопулярнішою ігровою категорією на Twitch завдяки Race to World First, і це доводить, що Blizzard справді залишається на вершині своєї майстерності. Меми і реакції посипались густо і швидко.

“Л’ура воскресла” — на честь того, що, мабуть, є найкращим live ops-троллінгом в esports-історії Великодньої неділі (так, досить специфічна категорія).

Windows Central чимало критикували World of Warcraft останніми роками. Минулого тижня вийшла стаття з проханням до World of Warcraft трохи сповільнити подачу сюжету, щоб краще опрацювати деталі, — але такі моменти, як описаний вище, нагадують, чому ця гра залишається улюбленою після понад двох десятиліть.

Виявилось, що Blizzard у 2026 році все ще готова іти на подібні ризики — і це стало справжнім одкровенням. Це не вперше, коли боси Mythic-рейдів WoW мали секретні фази, але минуло вже чимало років. Аргус Руйнівник ще у 2017 році мав секретну фазу Mythic-рейду. Наскільки можна пригадати, це був останній раз, коли бос справді мав повноцінну секретну фазу, відкриту наживо в ефірі.

"Що відбувається?!": World of Warcraft створила ще один епічний момент в історії ігор
Дані: Х

Ступінь ризику від запуску нетестованої, секретної фази боса під час такої резонансної esports-події, наживо у грі, на очах у десятків тисяч людей — важко переоцінити. Все це могло б дуже, дуже погано обернутись для гри, якби там виявився якийсь критичний баг. Але команда поставила на кін, і ставка абсолютно виправдалась. Абсолютне кіно.

World of Warcraft — досі поза конкуренцією

За всіх своїх недоліків World of Warcraft абсолютно залишається найкращою у своєму класі й ще багато років, а може й десятиліть, стоятиме на вершині жанру MMO. Гра має величезне значення для найрізноманітніших типів людей і гравців — з контентом і для казуальної гри, і, як видно вище, для тих, хто хоче виштовхати себе до абсолютних меж.

"Що відбувається?!": World of Warcraft створила ще один епічний момент в історії ігор
Дані:: Х

Те, що World of Warcraft продовжує справді задовольняти ентузіастів усіх типів, реально свідчить про те, який потенціал залишається у грі. Player Housing може зацікавити тих, хто не хоче занурюватись у хардкор Mythic+ підземелля. А для тих, хто вкладений безпосередньо або опосередковано у гру на вищому рівні, esports-кіно з високими ставками, яке Blizzard влаштувала своїм гамбітом Race to World First, — абсолютно для них.

Дійсно, World of Warcraft: Midnight додала Player Housing, оновлений Сильверун і Зул’Аман, а також нову ігрову расу Харанір. Також додані нові функції інтерфейсу за замовчуванням, таланти Apex, що змінюють геймплей, і нові побічні завдання — наприклад, полювання за головами “Prey” поряд із Delves для соло-прогресії.


"Що відбувається?!": World of Warcraft створила ще один епічний момент в історії ігор
Дані: Х

Нові Mythic+ підземелля дають гравцям можливість розвивати свої навички до нових висот, а рейди нормальної, героїчної та Mythic-складності дозволяють гільдіям і спільнотам об’єднуватись навколо складного кооперативного PvE-контенту.

Цей момент із Л’урою вже встиг увійти в аннали Race to World First поряд із легендарними битвами минулого — і показово, що його влаштувала саме Blizzard у 2026 році, коли багато хто давно списав MMO-жанр із рахунків.

"Що відбувається?!": World of Warcraft створила ще один епічний момент в історії ігор
Дані: Х

У часи, коли індустрія дедалі більше покладається на передбачуваність і мінімізацію ризиків, зважитись на нетестований секретний контент у прямому ефірі перед тисячами глядачів — це не просто сміливість, це заява про те, що живий досвід гравців досі важливіший за будь-яку страхову сітку.

