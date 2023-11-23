Новини Софт 23.11.2023 о 18:59 comment views icon

Відбувся реліз OpenSSL 3.2 зі стандартним SSL/TLS Security Level 2 та підтримкою QUIC на стороні клієнта

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Вадим Карпусь

Автор новин

Розробники представили оновлення криптографічної бібліотеки OpenSSL – OpenSSL 3.2. Новий реліз отримав кілька нових функцій та покращень.

Серед основних нововведень версії OpenSSL 3.2 називають:

  • Стандартний рівень безпеки SSL/TLS збільшено з 1 до 2.
  • Підтримка QUIC на стороні клієнта, включаючи підтримку кількох потоків. QUIC – це транспортний мережевий протокол загального призначення, розроблений Google та прийнятий IETF. В OpenSSL 3.2 передбачено лише підтримку QUIC на стороні клієнта, а в OpenSSL 3.3~3.4 наступного року планується доопрацювати реалізацію QUIC.
  • Підтримка Ed25519ctx, Ed25519ph та Ed448p.
  • Підтримка детермінованих підписів ECDSA.
  • Підтримка TCP Fast Open у Linux, macOS та FreeBSD, де це підтримується.
  • Підтримка стиснення сертифікатів TLS за допомогою Zlib, Brotli та Zstd.
  • У Windows тепер підтримується використання сховища системних сертифікатів Windows як джерело довірених кореневих сертифікатів, але ця можливість ще не включена стандартно.
  • Підтримка SM4-XTS, AES-GCM-SIV, Argon2 KDF, кривих Brainpool у TLS 1.3, відкритих ключів TLS Raw та різних інших доповнень.

Завантажити OpenSSL 3.2 можна з офіційного сайту проєкту OpenSSL.org.

Джерело: phoronix

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