Відео: аквадрони Magura потопили великий десантний корабель чф рф «цезарь куніков»

Головне управління розвідки повідомило, що у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України було знищено великий десантний корабель «цезарь куніков» чорноморського флоту держави-агресора росії. Приємна подія сталася 14 лютого 2024 року.

Місію успішно здійснили спецпризначенці «Групи 13» ГУР МО України. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

«цезарь куніков» отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому. В березні минулого року, коли знищували великий десантний корабель «саратов» у поки що окупованому Бердянську, ще 2 ВДК отримали пошкодження, «цезар» і «новочеркаськ». Обидва остаточно стали частиною підводного флоту росії.

Великий десантний корабель «цезарь куніков» проєкту 775 ― одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався терористичною москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

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