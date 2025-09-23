banner
Новини Технології 23.09.2025 comment views icon

Відеокарта окремо: Gigabyte запустила зовнішні RTX 5090 та RTX 5060 Ti

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Відеокарта окремо: Gigabyte запустила зовнішні RTX 5090 та RTX 5060 Ti
Aorus RTX 5060 Ti AI поруч з ігровим ноутбуком / Gigabyte

Gigabyte офіційно представила одразу дві нові зовнішні відеокарти з підтримкою Thunderbolt 5: Aorus RTX 5060 Ti AI Box та Aorus RTX 5090 AI Box. Обидві моделі поєднують настільні графічні процесори з широким набором портів, проте відрізняються рівнем продуктивності та призначенням — вони орієнтовані на різні категорії геймерів і професійних користувачів.

Aorus RTX 5090 AI Box

Флагманська модель Aorus RTX 5090 AI Box дебютувала ще у травні, а тепер нарешті стала доступною для попереднього замовлення. Ця версія eGPU побудована на базі настільної RTX 5090 з водяним охолодженням і комплектується блоком живлення потужністю 850 Вт. Корпус має габарити 302×189×172 мм і вагу 5,4 кг. Разом з потужною відеокартою користувач отримує чимало інтерфейсів:

  • 3x DisplayPort 2.1b
  • 1x HDMI 2.1b
  • 1x Gigabit Ethernet
  • 2x Thunderbolt 5 (один для ПК, інший для периферії)
  • 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A
  • 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C
Відеокарта окремо: Gigabyte запустила зовнішні RTX 5090 та RTX 5060 Ti за ціною від $510
Aorus RTX 5090 AI Box

Це рішення орієнтоване на тих, хто потребує максимальної продуктивності настільної графіки у форматі зовнішнього рішення з підтримкою сучасних інтерфейсів.

Ціна Aorus RTX 5090 AI Box у Великій Британії становить £2999,99 (включно з ПДВ і доставкою). Поставки мають розпочатися 30 вересня.

Aorus RTX 5060 Ti AI Box

Молодша модель, Aorus RTX 5060 Ti AI Box, отримала відеокарту покоління Blackwell — GeForce RTX 5060 Ti у версії з 16 ГБ пам’яті. Ця конфігурація має перевагу над 8-гігабайтним варіантом у показниках кількості та стабільності FPS. Розміри пристрою становлять 243×117×48 мм. Серед інтерфейсів доступні 3 USB 3.2 Gen 2 Type-A та Gigabit Ethernet. Крім того, передбачено RGB-підсвічування, підтримку заряджання через USB Power Delivery 3.0 та систему охолодження Windforce.

Відеокарта окремо: Gigabyte запустила зовнішні RTX 5090 та RTX 5060 Ti
Aorus RTX 5060 Ti AI Box

За даними компанії, ця модель eGPU може забезпечити навіть вищий FPS, ніж ігрові ноутбуки з RTX 5080, завдяки мінімальним втратам продуктивності при використанні Thunderbolt 5. Ціна і дата виходу Aorus RTX 5060 Ti AI Box поки не розкриваються.

Джерело: notebookcheck 1, 2

Популярні новини

arrow left
arrow right
Карта розширення Gigabyte додає у ПК 512 ГБ оперативної пам’яті
"Шпигунський екшен в стилі Metal Gear": перший погляд на гру Physint від Кодзіми з зіркою "Фуріози"
Прорив у цинково-повітряних акумуляторах: новий каталізатор дозволить пристроям працювати місяцями
В Україні офіційно запрацює стримінг HBO Max — окремо від Megogo, за ціною від €7,99/місяць
Фільм "Месники: Судний день" розкрив костюми 28 персонажів, включно з Тором і "класичним дизайном" Людей Ікс
Xiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтриги
Аніме від Кодзіми: трейлер Death Stranding Mosquito показує дивні мацаки, що захоплюють розум
ШІ створює життя: штучні віруси знищують шкідливі бактерії
OpenAI запускає додаткові "платні" функції для ChatGPT
Патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть нову механіку прицілювання для "нічних операцій"
Флагман Vivo X300 у всій красі: офіційні зображення та характеристики
Samsung Galaxy S26 Ultra отримає вбудований дисплей конфіденційності, який "відіб'є" погляди сторонніх від смартфона
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати