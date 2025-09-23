Відеокарта окремо: Gigabyte запустила зовнішні RTX 5090 та RTX 5060 Ti

Aorus RTX 5060 Ti AI поруч з ігровим ноутбуком / Gigabyte

Gigabyte офіційно представила одразу дві нові зовнішні відеокарти з підтримкою Thunderbolt 5: Aorus RTX 5060 Ti AI Box та Aorus RTX 5090 AI Box. Обидві моделі поєднують настільні графічні процесори з широким набором портів, проте відрізняються рівнем продуктивності та призначенням — вони орієнтовані на різні категорії геймерів і професійних користувачів.

Aorus RTX 5090 AI Box

Флагманська модель Aorus RTX 5090 AI Box дебютувала ще у травні, а тепер нарешті стала доступною для попереднього замовлення. Ця версія eGPU побудована на базі настільної RTX 5090 з водяним охолодженням і комплектується блоком живлення потужністю 850 Вт. Корпус має габарити 302×189×172 мм і вагу 5,4 кг. Разом з потужною відеокартою користувач отримує чимало інтерфейсів:

3x DisplayPort 2.1b

1x HDMI 2.1b

1x Gigabit Ethernet

2x Thunderbolt 5 (один для ПК, інший для периферії)

2x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C

Це рішення орієнтоване на тих, хто потребує максимальної продуктивності настільної графіки у форматі зовнішнього рішення з підтримкою сучасних інтерфейсів.

Ціна Aorus RTX 5090 AI Box у Великій Британії становить £2999,99 (включно з ПДВ і доставкою). Поставки мають розпочатися 30 вересня.

Aorus RTX 5060 Ti AI Box

Молодша модель, Aorus RTX 5060 Ti AI Box, отримала відеокарту покоління Blackwell — GeForce RTX 5060 Ti у версії з 16 ГБ пам’яті. Ця конфігурація має перевагу над 8-гігабайтним варіантом у показниках кількості та стабільності FPS. Розміри пристрою становлять 243×117×48 мм. Серед інтерфейсів доступні 3 USB 3.2 Gen 2 Type-A та Gigabit Ethernet. Крім того, передбачено RGB-підсвічування, підтримку заряджання через USB Power Delivery 3.0 та систему охолодження Windforce.

За даними компанії, ця модель eGPU може забезпечити навіть вищий FPS, ніж ігрові ноутбуки з RTX 5080, завдяки мінімальним втратам продуктивності при використанні Thunderbolt 5. Ціна і дата виходу Aorus RTX 5060 Ti AI Box поки не розкриваються.

Джерело: notebookcheck 1, 2