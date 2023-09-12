Thunderbolt 5 — швидкість передавання даних до 120 Гбіт/с, підтримка PCIe Gen4 та живлення потужністю до 240 Вт

Intel підготувала новітню версію інтерфейсу Thunderbolt ─ Thunderbolt 5. Нова технологія забезпечує приріст швидкості передачі даних і потужності, що передається.

Стандарт Thunderbolt 5 передбачає збільшення пропускної спроможності до 120 Гбіт/с завдяки використанню технології Bandwidth Boost. У стандартній конфігурації інтерфейс забезпечує двонапрямне з’єднання зі швидкістю 80 Гбіт/с. Однак при необхідності (для дисплеїв з високою роздільною здатністю та високою частотою оновлення або конфігурацій з кількох дисплеїв) пристрої можуть використовувати повну швидкість 120 Гбіт/с. У таких сценаріях швидкість приймання можна гнучко регулювати в діапазоні від 80 до 40 Гбіт/с.

Інтерфейс Thunderbolt 5 сумісний з DisplayPort 2.1, USB v4, USB 3 20G та PCIe Gen4. Цей стандарт також включає підтримку заряджання потужністю до 240 Вт, що усуває необхідність окремих зарядних кабелів для багатьох ноутбуків. Підтримка PCIe Gen4 забезпечує достатню пропускну здатність для зовнішніх відеокарт, потенційно усуваючи одне з основних обмежень стандартів Thunderbolt 3 і 4. Однак для повної підтримки системи мають бути оснащені PCIe-сумісними каналами зв’язку, що працюють на швидкості 64 Гбіт/с.

Як очікується, перші пристрої з інтерфейсом Thunderbolt 5 з’являться у 2024 році. Одними з перших його можуть отримати ноутбуки на базі майбутніх процесорів Intel Meteor Lake.

Джерело: videocardz