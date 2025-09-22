Відродження легенди: новий ПК Commodore 64 Ultimate проданий у кількості 10 000 одиниць

Commodore 64 Ultimate / Commodore

Нещодавно компанію Commodore Corporation BV викупили фанати та колишні працівники компанії. І тепер оновлений бренд Commodore повідомив про важливий результат: перший за 30 років комп’ютер Commodore 64 Ultimate подолав позначку у 10 000 проданих пристроїв. Офіційний акаунт компанії в X опублікував дані про продажі та подякував спільноті за підтримку.

Як видно з оприлюдненого графіка, продажі стартували дуже активно ще 12 липня цього року. З серпня динаміка стала рівнішою, але стабільною. На часовій шкалі також позначені дати виходу відеотрилогії Let’s Buy Commodore, що зібрала сотні тисяч переглядів (перегляди одного з епізодів перевищили 400 тис.). Керівництво компанії уважно відстежувало, як відеокампанія впливала на продажі.

За перший тиждень після запуску новинки Commodore зібрала понад $2 млн. Це збіглося з виходом ролика Making History: Signing the Commodore Contract + C64 Ultimate Production Update, після якого було зафіксовано додатковий стрибок продажів. Очевидно, що саме тоді чимало людей переконалися, що компанія дійсно відроджується.

Одразу після новини про 10-тисячний рубіж, Commodore нагадала, що ще є час оформити попереднє замовлення на першу партію через сайт commodore.net і потрапити до числа перших покупців цього року. Ціна Commodore 64 Ultimate, побудованого на FPGA-платформі та оснащеного “першою у світі прозорою друкованою платою клавіатури”, стартує від $299. Також наголошується, що версія Founders Edition буде випущена лише один раз. Що прийде на зміну цій серії для тих, хто не встигне, поки не повідомляється, але очікується схожа модель.

Навіть якщо ви не плануєте занурюватися у сучасну версію культового C64, цю новину варто сприймати позитивно. Commodore позиціює себе як Founder’s Sandbox – платформу для нових комп’ютерних проєктів. Дорожня карта компанії передбачає до 12 великих релізів протягом наступних чотирьох років, що вже заінтригувало спільноту ентузіастів ретро- та сучасних технологій.

Подолання позначки у 10 000 проданих Commodore 64 Ultimate показує, що інтерес до ретро-комп’ютерів не згасає, а відроджений бренд здатний не лише зіграти на ностальгії, а й стати рушієм нових технологічних проєктів.

Джерело: tomshardware