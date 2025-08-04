“Веселощі починаються”: фанати ПК Commodore викупили компанію

Нове керівництво Commodore Corporation BV / Commodore

Виробника ретро-комп’ютерів Commodore Corporation BV викупили фанати та колишні працівники компанії. Контракт вже затверджено й оплачено у повному обсязі.

Підтвердив інформацію власник YouTube каналу Retro Recipes Крістіан Сімпсон (псевдонім — Peri Fractic), який спеціалізується на ретро-комп’ютерах, іграх та технологіях минулого. Він повідомив, що давно обговорюване придбання Commodore Corporation BV нарешті здійснилося, усі документи підписано, а гроші перераховано.

“Ми це зробили! Commodore повернувся додому!”, — заявив Крістіан.

Угода була укладена раніше запланованого терміну і наразі Commodore Corporation BV та 47 оригінальних торгових марок належить колу зацікавлених осіб та колишніх працівників компанії, серед яких топменеджер і колишній керівник Девід Плізенс, технічний директор Лео Ніґро та фінансовий директор Колін Прудфут.

“Ми щойно увійшли в історію. Разом ми підписали фінальний контракт і повністю оплатили угоду раніше встановленого терміну на купівлю всієї компанії Commodore Corporation BV та 47 оригінальних торгових марок, найстаріша з яких датована 1983 роком”, — зазначив Крістіан.

Оголошенням успішно укладеної угоди стало позитивне відео, записане на вулицях Нідерландів у повному складі новоспеченого колективу. Також на відео можна ознайомитись і з деякими іншими працівниками компанії, які будуть відроджувати Commodore у майбутньому.

“Commodore нарешті в руках тих, хто дійсно піклується про компанію — комьюніті та колишніх працівників. І тепер усе тільки починається: Commodore перезапускається не просто як ретробренд із прогресивним баченням майбутнього, а як локомотив цифрового детоксу, продовжуючи ідеї 90-х років. Ми прагнемо звільнити суспільство від токсичних технологій і повернути радість від комп’ютерів у стилі 90-х та 2000-х років”.

Зовсім нещодавно Commodore випустила свій перший комп’ютер за останні 30 років — Commodore 64 Ultimate. Останній отримав як старий, так і значно оновлений прозорий дизайн з підсвіткою, а до цього в мережі час від часу з’являлися цікаві способи застосування легендарної платформи. Тож не виключено, що з новим керівництвом комп’ютер продовжить свій розвиток і, можливо, відкриє для шанувальників нову епоху ретро-геймінгу і не тільки.

Джерело: Tom’s Hardware