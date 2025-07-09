Новини Military Tech 09.07.2025 о 20:52 comment views icon

Війна майбутнього: «Третя штурмова» атакувала і захопила росіян виключно за допомогою роботів

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Андрій Русанов

Автор сайту

Війна майбутнього: «Третя штурмова» атакувала і захопила росіян виключно за допомогою роботів
Фільм «Термінатор» (1984) режисера Джеймса Кемерона / Orion Pictures
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«Третя штурмова» заявляє про «перший у сучасній війні підтверджений успішний штурм» позиції російських окупантів виключно за допомогою повітряних та наземних дронів.

У захопливому відео з коментарями бійців підрозділу НРК «NC13» роти БПС «DEUS EX MACHINA» 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр ЗСУ можна побачити, як БПЛА та наземний безпілотник спочатку атакували позицію росіян, а потім допомогли їм потрапити у полон, коли вони виявили таке бажання.

Повітряний дрон першим атакував бліндаж, з метою подальшого знищення живої сили окупантів наземним роботом, котрий завдав ураження «трьома протитанковими мінами». Коли росіяни побачили, що до них наближається ще один НРК, щоб добити, вони «швидко знайшли десь картон і чим писати», та написали «Мы хотим слаться» (саме так, напис можна побачити на відео). БПЛА допомогли агресорам рф дістатися полону.

«Без піхоти і без втрат. «Третя штурмова» здійснила безпрецедентну операцію — бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів».

Раніше цю позицію двічі намагалися штурмувати суміжні підрозділи піхоти, але успіху досягла лише третя атака — за допомогою роботів. Завдяки цьому кріплення та лісосмугу зайняли українські сили.

Джерело: «Третя штурмова»

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