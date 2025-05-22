Мисливець на акул врятував дроном дівчину з води

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Дрони дуже допомагають людям, і не тільки на війні. Чоловік, який через здоров’я міг займатися своєю справою лише за допомогою дрона, врятував ним дівчину.

Ендрю Сміт з Флоріди, США, не може плавати через судомний розлад. З цієї ж причини для своєї роботи, вилову акул, він використовує дрон — щоб розкладати приманку, замість робити це з каяка.

За даними WSVN, минулого четверга Сміт позапланово вийшов на роботу: «Я навіть не збирався виходити, а потім мій друг переконав мене піти». Це був вкрай корисний вихід, адже вже через 10 хвилин після прибуття прибігла дівчина та запитала, чи хтось вміє плавати. Її подруга-підліток потопала приблизно у 90 м від берега, борючись з течією.

Ендрю прикріпив до свого дрона плавучий рятувальний пристрій, та запустив його над водою. Він розраховував дати дівчині можливість триматися за щось, доки не прибудуть рятувальники. На жаль, перша спроба була «жахливим промахом» — через вітер дрон скинув вантаж надто далеко. Під час другої спроби дрон з ще одним пристроєм, який надав Сміту випадковий спостерігач, спускався дуже повільно та уважно: це була остання можлива спроба. Згодом дівчина змогла вхопитися, «влізла на нього і почала плисти».

Парамедики прибули за кілька хвилин. Загалом дівчина провела у хвилі близько 10 хвилин. Медичний огляд не виявив шкоди для здоров’я. В інтерв’ю ABC News Сміт сказав: представники влади йому, що дівчина не вижила б без його допомоги. Ця історія спонукала державні розглянути можливість регулярного використання дронів як рятувальних засобів.