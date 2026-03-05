banner
Новини WTF 05.03.2026 comment views icon

Vodafone подарував абоненту 1 000 000 хвилин та інтернет-безлім з обмеженням у 5 діб

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Vodafone подарував абоненту 1 000 000 хвилин та інтернет-безлім з обмеженням у 5 діб
Depositphotos / Ділан Арапс

Проблема полягає в тому, що використати подарунок Vodafone повністю фактично неможливо (навіть, якщо абонент розмовлятиме безперервно) — п’ять діб вміщують всього 7200 хвилин.


Колишній розробник, а нині фермер Ділан Арапс розповів у своєму блозі про раптовий (і скоріше за все, помилковий) подарунок від оператора Vodafone.

“Ми з родиною користуємося одним мобільним телефоном. Якщо бути точнішим, то в нас дві SIM-картки, які, залежно від обставин, ми використовуємо то в майже 10-річному смартфоні Samsung, то в простенькому розкладному телефоні. Днями ми отримали SMS від Vodafone і подумали, що це звичайна реклама, яких надходить на телефон десятками. Але це було особливе повідомлення”.

Виявилось, що Ділану нарахували бонус у розмірі в майже 1 млн хвилин і безлімітний інтернет — без жодних умов, на кшталт, обов’язкового поповнення рахунку.

Vodafone подарував абоненту 1 000 000 хвилин та інтернет-безлім з обмеженням у 5 діб

Чоловік подумав, що це повідомлення може бути помилкою, зважаючи на наявність в ньому одруків (слово reveived замість received), але хвилини одразу висвітились в мобільному застосунку Vodafone.


Vodafone подарував абоненту 1 000 000 хвилин та інтернет-безлім з обмеженням у 5 діб

“Відповім на очевидне запитання: чи справді я отримав 999 999 хвилин? Так, справді отримав. Але, на жаль, мені дали лише 7200 хвилин, щоб витратити мої 999 999 хвилин”.

Підступ полягав в тому, що дія бонусу була обмежена на 5 діб, за які фактично використати весь цей обсяг хвилин неможливо. На цей час Арапс так і не дізнався, чи була така щедрість помилкою, або ж стався збій у системі. Зважаючи на наявність одруку, він припустив, що система, що 10 років відправляла йому рекламні повідомлення, була зрештою не автоматизована, а працювала там звичайна людина, яка випадково додала пару зайвих нулів.

“Це все так дивно, і я сумніваюся, що знайду відповіді, але це нормально. Протягом п’яти днів у мене був мільйон хвилин, і я, можливо, був першим і єдиним мільйонером хвилин Vodafone”, — підсумував Арапс.

Раніше ITC писав, що Vodafone Україна запустить супутниковий зв’язок з аналогом Direct-to-Cell від Starlink.

Amazon надіслав 79-річній жінці понад 100 посилок: вона навіть не мала акаунту на сайті

Спецпроєкти
Нові ігрові монітори GIGABYTE GO27Q24 і GO27Q24A: 27 дюймів, швидкість 240 Гц та «геймерські» інструменти
Розумна краса: як обрати ідеальний смарт-ґаджет у подарунок на 8 березня

Популярні новини

arrow left
arrow right
Скільки протримається зв'язок в Україні у "тотальний" блекаут? Відповідають Київстар, Vodafone та lifecell
Vodafone підвищує вартість тарифів з 14 січня: +50-100 грн для Flexx GO та Flexx TOP
Vodafone запустить в Україні супутниковий зв'язок з аналогом Direct-to-Cell від Starlink: що відомо?
Третій пішов: lifecell оновлює вартість тарифів "Максі" та "Мега" з 18 лютого
"Київстар" підвищує ціни в 7 тарифах з 1 березня: ще +50-90 грн
Forbes: Власник "Київстар" подав заявку на об'єднання вежового бізнесу з Vodafone (оновлено)
Українець придбав у "Київстар" унікальний номер за ₴1,8 млн — код 077 та 7 нулів
lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу
"Київстар" обійшов Vodafone та lifecell за швидкістю мобільного інтернету: 40,85 Мбіт/с зі зростанням на 13% за рік
"Угода загрожує безпеці нацзв'язку": в lifecell відповіли на спроби "Київстар" та Vodafone об'єднати баштовий бізнес
"Київстар" оновив умови терміну дії номера: все той же рік, але останні 90 днів — дзвінки лише на сервісні номери
"Київстар" оновив лінійку тарифів мобільного зв'язку: лише пакети "Все разом" та мінімальна ціна в ₴370
Торік на lifecell перейшли понад 300 000 українців: це єдиний оператор з приростом, Kyivstar та Vodafone — в мінусах
Оновлено: Vodafone проводить технічні тести 5G у Львові перед запуском
"Київстар", Vodafone та lifecell заблокували 60 000 номерів після скарг українців на спам
Vodafone оновлює тарифи з 1 березня: до +70 грн в передплаті й контрактах
Vodafone підвищує вартість тарифів в межах послуги "Рік без абонплат": ще +70-110 грн за кожен місяць
"Київстар" під'єднав 3+ млн абонентів до супутникового зв'язку Starlink: надіслано 1,2 млн SMS, найактивніші — Київ, Львів та Вінниця
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати