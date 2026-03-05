Vodafone подарував абоненту 1 000 000 хвилин та інтернет-безлім з обмеженням у 5 діб

Depositphotos / Ділан Арапс

Проблема полягає в тому, що використати подарунок Vodafone повністю фактично неможливо (навіть, якщо абонент розмовлятиме безперервно) — п’ять діб вміщують всього 7200 хвилин.





Колишній розробник, а нині фермер Ділан Арапс розповів у своєму блозі про раптовий (і скоріше за все, помилковий) подарунок від оператора Vodafone.

“Ми з родиною користуємося одним мобільним телефоном. Якщо бути точнішим, то в нас дві SIM-картки, які, залежно від обставин, ми використовуємо то в майже 10-річному смартфоні Samsung, то в простенькому розкладному телефоні. Днями ми отримали SMS від Vodafone і подумали, що це звичайна реклама, яких надходить на телефон десятками. Але це було особливе повідомлення”.

Виявилось, що Ділану нарахували бонус у розмірі в майже 1 млн хвилин і безлімітний інтернет — без жодних умов, на кшталт, обов’язкового поповнення рахунку.

Чоловік подумав, що це повідомлення може бути помилкою, зважаючи на наявність в ньому одруків (слово reveived замість received), але хвилини одразу висвітились в мобільному застосунку Vodafone.





“Відповім на очевидне запитання: чи справді я отримав 999 999 хвилин? Так, справді отримав. Але, на жаль, мені дали лише 7200 хвилин, щоб витратити мої 999 999 хвилин”.

Підступ полягав в тому, що дія бонусу була обмежена на 5 діб, за які фактично використати весь цей обсяг хвилин неможливо. На цей час Арапс так і не дізнався, чи була така щедрість помилкою, або ж стався збій у системі. Зважаючи на наявність одруку, він припустив, що система, що 10 років відправляла йому рекламні повідомлення, була зрештою не автоматизована, а працювала там звичайна людина, яка випадково додала пару зайвих нулів.

“Це все так дивно, і я сумніваюся, що знайду відповіді, але це нормально. Протягом п’яти днів у мене був мільйон хвилин, і я, можливо, був першим і єдиним мільйонером хвилин Vodafone”, — підсумував Арапс.

