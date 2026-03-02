banner
Новини Технології 02.03.2026 comment views icon

Vodafone запустить в Україні супутниковий зв'язок з аналогом Direct-to-Cell від Starlink: що відомо?

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Vodafone запустить в Україні супутниковий інтернет з аналогом Direct-to-Cell від Starlink: що відомо?

На MWC Barcelona Vodafone Україна підписав Меморандум про взаєморозуміння з AST SpaceMobile — компанією, яка будує глобальну супутникову мережу стільникового зв’язку.


Ідея партнерства подібна до того, що пропонує “Київстар” з Direct-to-Cell від Starlink: аби звичайний смартфон міг отримувати швидкісний інтернет та голосовий зв’язок напряму із супутників, без жодних спеціальних пристроїв чи додаткових застосунків. Супутники AST SpaceMobile на низькій орбіті доповнять наземну мережу і забезпечать покриття там, де наземна інфраструктура недоступна або пошкоджена.

Основні напрямки проєкту

  • Високошвидкісний LEO-інтернет: швидкість передачі даних, достатня для повноцінної
    роботи, від корпоративних сервісів до стрімінгу та вебсерфінгу.
  • Голосовий зв’язок без посередників: можливість здійснювати дзвінки в реальному часі з
    мінімальною затримкою безпосередньо зі звичайних смартфонів — без спеціальних
    терміналів чи додатків.
  • Національна стійкість: створення надійного резервного рівня зв’язку, який гарантує
    українцям доступ до мережі за будь-яких умов на землі.
  • Максимальна зручність для користувача: автоматичний перехід між наземними базовими
    станціями та LEO-супутниками для стандартних пристроїв із підтримкою 3GPP.

Дати чи термінів реалізації технології в Україні в релізі Vodafone не називають. Зазначається, що компанії планують детально опрацювати всі етапи комерційного запуску: від маркетингової стратегії та використання радіочастот до вдосконалення клієнтського досвіду. Співпраця відбуватиметься за суворими технічними стандартами та у відповідності до регуляторних норм.

Нагадаємо, що Україна першою в Європі запустила пілот Direct to Cell: наприкінці листопада технологія стала доступна для всіх користувачів “Київстар” зі смартфонами Android (з підтримкою 4G/LTE), а згодом поширилась на iOS. Станом на січень 2026 року оператор під’єднав 3+ млн українців до супутникового зв’язку Starlink: надіслано 1,2 млн SMS, найактивніші — Київ, Львів та Вінниця.


Vodafone оновлює тарифи з 1 березня: до +70 грн в передплаті й контрактах

Популярні новини

arrow left
arrow right
Facebook увімкнув в Україні монетизацію для сторінок з 5000+ підписниками
Програма "СвітлоДім": ОСББ в Україні отримають до 300 тис. грн на придбання генераторів та інверторів
Поїздки в комендантську: водії Uklon працюватимуть 24/7 в 19 містах України
"Київстар" оновив лінійку тарифів мобільного зв'язку: лише пакети "Все разом" та мінімальна ціна в ₴370
"Укрзалізниця" запускає в поїздах платний Wi-Fi на Starlink
Підставні українські "дропи" виманили в росіян 2000+ пакетів даних про Starlink: з номерами та позиціями
Посунув "Аватар 3": трилер "Служниця" зібрав ₴60 млн в Україні за три тижні
В Україні мають "бронь" до 20 000 IT-фахівців: за пів року додалось від 2000 до 5000, найбільше — в Києві
Масштабний злам: у мережу злили дані майже 267 тисяч клієнтів інтернет-магазину НБУ, — ЗМІ
Право на спокій: в Україні узаконять "ігнор" робочих чатів на свята та вихідні
МЗС України припинило використання ШІ-речниці Вікторії через неефективність
"Київстар", Vodafone та lifecell заблокували 60 000 номерів після скарг українців на спам
"Київстар" купує Comfy: ключові цифри та деталі угоди від Forbes
YouTube запустив в Україні нові функції батьківського контролю: ліміт часу на Shorts та нагадування про перерви
Журналіст придбав нову eSIM від "Київстар" з даними минулої власниці й підписками на "СВО" у Telegram
Дія.Підпис оновився: тепер треба фізичний паспорт та NFC
lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу
Vodafone підвищує вартість тарифів з 14 січня: +50-100 грн для Flexx GO та Flexx TOP
Програміст виїхав з України під виглядом музиканта Петра Чорного і не повернувся
Третій пішов: lifecell оновлює вартість тарифів "Максі" та "Мега" з 18 лютого
Vodafone підвищує вартість тарифів в межах послуги "Рік без абонплат": ще +70-110 грн за кожен місяць
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати