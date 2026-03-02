Vodafone запустить в Україні супутниковий зв'язок з аналогом Direct-to-Cell від Starlink: що відомо?

На MWC Barcelona Vodafone Україна підписав Меморандум про взаєморозуміння з AST SpaceMobile — компанією, яка будує глобальну супутникову мережу стільникового зв’язку.





Ідея партнерства подібна до того, що пропонує “Київстар” з Direct-to-Cell від Starlink: аби звичайний смартфон міг отримувати швидкісний інтернет та голосовий зв’язок напряму із супутників, без жодних спеціальних пристроїв чи додаткових застосунків. Супутники AST SpaceMobile на низькій орбіті доповнять наземну мережу і забезпечать покриття там, де наземна інфраструктура недоступна або пошкоджена.

Основні напрямки проєкту

: швидкість передачі даних, достатня для повноцінної роботи, від корпоративних сервісів до стрімінгу та вебсерфінгу. Голосовий зв’язок без посередників : можливість здійснювати дзвінки в реальному часі з

: можливість здійснювати дзвінки в реальному часі з мінімальною затримкою безпосередньо зі звичайних смартфонів — без спеціальних терміналів чи додатків. Національна стійкість : створення надійного резервного рівня зв’язку, який гарантує

: створення надійного резервного рівня зв’язку, який гарантує українцям доступ до мережі за будь-яких умов на землі. Максимальна зручність для користувача: автоматичний перехід між наземними базовими

Дати чи термінів реалізації технології в Україні в релізі Vodafone не називають. Зазначається, що компанії планують детально опрацювати всі етапи комерційного запуску: від маркетингової стратегії та використання радіочастот до вдосконалення клієнтського досвіду. Співпраця відбуватиметься за суворими технічними стандартами та у відповідності до регуляторних норм.

Нагадаємо, що Україна першою в Європі запустила пілот Direct to Cell: наприкінці листопада технологія стала доступна для всіх користувачів “Київстар” зі смартфонами Android (з підтримкою 4G/LTE), а згодом поширилась на iOS. Станом на січень 2026 року оператор під’єднав 3+ млн українців до супутникового зв’язку Starlink: надіслано 1,2 млн SMS, найактивніші — Київ, Львів та Вінниця.



