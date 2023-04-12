Новини Софт 12.04.2023 о 16:37

Vodafone покращив умови послуги «Доступний роумінг» – тепер вона продовжується автоматично

Вадим Карпусь

Автор новин

Оператор стільникового зв’язку Vodafone повідомив про покращення умов послуги «Доступний роумінг». На додачу до безплатного підключення абонентам стає доступне автоматичне продовження послуги. Як зазначає оператор, наразі понад 2 млн українських абонентів компанії залишаються за кордоном і продовжують користуватись послугами Vodafone.

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З 21 квітня послугу «Доступний роумінг» достатньо буде увімкнути один раз, і надалі гігабайти та хвилини будуть оновлюватись кожного місяця автоматично. Головне – слідкувати за тим, щоб був сплачений український пакет послуг.

Для будь-якого тарифу до 30 червня діятиме акція «Доступний роумінг у подарунок» – користувачі послуги будуть отримувати щомісяця 10 ГБ інтернету і 100 хвилин для розмов у подарунок.

Активувати послугу можна у застосунку My Vodafone або за допомогою комбінації *600*6#.

У разі вичерпання доступних гігабайт Vodafone рекомендує замовляти послугу ГігаРоумінг Ultra, яка пропонує 5 ГБ інтернету на 30 днів за 150 грн. Це можна зробити в My Vodafone або через комбінацію *600*10#.

Послуга «Доступний роумінг» діє у 31 країні: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція.


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