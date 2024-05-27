Vodafone протестувала 5G в Україні – поєднала Київ, Івано-Франківськ та Гельсінкі

Під час проведення форуму Action Forum 2024 компанії Vodafone та Nokia продемонстрували можливості зв’язку 5G в Україні. Зазначається, що в рамках заходу вперше в Україні відбувся 5G-телеміст між Україною та Фінляндією. Новим високошвидкісним зв’язком об’єднали одразу три європейських міста: Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі.

Учасники форуму почули виступ Михайла Федрова, Віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністра цифрової трансформації. На зв’язок також вийшов Гельсінкі, де 5G мережа працює з 2019 року. Учасників форуму привітав Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, який нещодавно відвідав Україну. Під час візиту сторони обговорювали, зокрема, й інвестиції у сучасні технології. Крім того, у прямому 5G-ефірі з Гельсінкі вийшов президент Nokia Mobile Networks – Томмі Вітто.

В Івано-Франківську у телемості взяли участь Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone та Юрій Филюк, CEO та ініціатор інноваційного центру Промприлад. У Київському офісі Vodafone перебували Станіслав Прибитько, керівник напряму розвитку мобільного інтернету Мінцифри та Ольга Дейнега, GR директорка Vodafone.

Зв’язок відбувся за допомогою тестових внутрішніх рішень 5G, які Vodafone та Nokia побудували в Івано-Франківську на території інноваційного центру Промприлад, а у Києві – в офісі Vodafone.

Це перші в Україні майданчики, де 5G став доступний не лише за допомогою спеціального демонстраційного обладнання. 5G-зв’язок працював на звичайних смартфонах та планшетах із підтримкою відповідного стандарту зв’язку.

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Крім того, учасники форуму стали свідками технологічно-мистецького перформансу – синхронного виступу двох музичних колективів, які знаходились за 600 км один від одного. Оркестр Eclectic Sound Orchestra зіграв на даху офісу Vodafone у Києві, а жіночий вокальний гурт Spivochi – на сцені Промприладу в Івано-Франківську. За допомогою 5G вдалось передати звук і зображення найкращої якості без затримки – так, щоб музиканти могли грати синхронно.

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