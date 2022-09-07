Vodafone запустив послугу «Геопошук» для визначення місцезнаходження близьких людей – вона працює без застосунків та інтернету

Оператор стільникового зв’язку Vodafone Україна запустив послугу «Геопошук». Вона позиціюється як рішення для пошуку місцеперебування близьких.

Послуга дозволяє дізнатись, де знаходиться людина. Для цього використовуються технологічні можливості мобільної мережі Vodafone. Щоб користуватись послугою, не потрібно встановлювати ніякі програми. Також абоненту, місцеперебування якого хоче дізнатися користувач, не потрібно мати доступу до інтернету. Інформація передається за допомогою SMS.

Щоб почати користуватись послугою «Геопошук», необхідно отримати підтвердження від людини, місцеперебування якої планується переглядати. Для цього треба:

відправити SMS з текстом Старт на номер 5500

у відповідь на SMS надати номер телефону людини, дозвіл якої треба отримати

Після отримання дозволу, можна в будь-який момент пересвідчитись, де знаходиться близька людина. Для цього потрібно надіслати на номер 5500 SMS з текстом «Пошук» і номером людини, яку треба знайти. Наприклад «Пошук +380ХХХХХХХХХ». У відповідь прийде повідомлення з координатами: «Абонент +380ХХХХХХХХХ 31.05.22 о 15:10 знаходився в такому радіусі: і посилання на місцезнаходження». Дані про місцеперебування надаються з приблизним радіусом 3 км. На карті також будуть вказані дата й час, коли місце було визначено.

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Максимально до послуги можна приєднати п’ять номерів. Наданий дозвіл діятиме 30 днів. Після кожного запиту на перегляд місцеперебування абонента він буде отримувати SMS-нагадування: «Абонент +380ХХХХХХХХХ переглядає Ваше місцезнаходження».

Послуга «Геопошук» доступна всім абонентам Vodafone з 7 вересня і поки що діє в тестовому режимі. З 07.09.2022 до 24.11.2022 вона надаватиметься безплатно. Послуга діє на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій, та недоступна за кордоном. Більш детальна інформація про послугу доступна на сайті оператора.