Український музикант Freel (Фріл, Андрій Шалімов) у Twitter звернув увагу на діяльність європейського кореспондента та колишнього голови московського представництва Financial Times Генрі Фоя (Henry Foy), який протягом багатьох місяців систематично розповсюджує у шанованому багатьма виданні російські фейки та пропагандистський наратив. Одна з останніх його публікацій спотворила слова тепер уже колишньої прем’єр-міністерки Молдови про війну в Україні.

У оригінальному треді Freel, стартовий твіт якого не можна цитувати у друкованому виданні через емоційну мову автора, Олександр Іванов (Український айтівець, науковець та активіст, засновник «Рух Опору Капітуляції» та інших організацій) відповів, що додає Генрі Фоя до бази сайту Useful Idiot (до якого, вочевидь, має відношення).

Useful Idiot – англомовна база даних, присвячена учасникам поширення російської пропаганди у країнах. На її сторінках зібрані фотографії, короткі анотації, прямі цитати із соціальних мереж та преси, відео та інші матеріали, що викривають діяльність окремих людей та організацій. Профілі фігурантів мають теги, що розкривають різні аспекти їхньої пропагандистської діяльності.

Перший запис у базі сайту usefulidiot.info датується 24 грудня 2022 року. Поки що на сайті опубліковано лише 40 профілів, але, як бачимо, він активно оновлюється. Розділ About говорить:

«Цей сайт про корисних ідіотів, які відкрито чи таємно підтримують російський імперіалізм, російський нацизм, російську агресію проти України та інших країн, російські енергетичні війни та апологетів росії. Корисні ідіоти часто маскують свою підтримку росії під виглядом незалежної думки. Ми розуміємо, що люди можуть мати різні думки про політику та війну. Це нормально мати власну думку. Наша мета – викриття політиків, журналістів, телеведучих та громадських діячів, які систематично прямо чи опосередковано служать російським імперіалістичним інтересам. Будучи корисними ідіотами та служачи інтересам росії, люди часто підривають свободу, безпеку, стабільність та процвітання своїх країн. Сучасна росія — фашистська держава та загроза глобальному світу, демократії та стабільності. Корисні ідіоти допомагають росії підривати ці базові людські цінності, їхні дії мають бути викриті.»

Зв’язатися з авторами та допомогти доповнити базу інформаційних колаборантів росії можна за допомогою адреси електронної пошти contactusefulidinfo на gmail.com. Цілком очевидно, що там бракує багатьох «корисних ідіотів».

Автор цієї публікації застав радянський союз і пам’ятає шанобливе ставлення людей до західних радіостанцій та інших ЗМІ: лише вони давали справжню інформацію. Очевидно, що зараз потрібно набагато критичніше ставитися до публікацій не лише Financial Times, а й інших джерел – росія активно веде інформаційну та корупційну кампанію на Заході, і встигла тим чи іншим чином ангажувати багатьох.