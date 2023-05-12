Компанія QinetiQ Australia отримала $8,74 млн на розробку прототипу потужного лазера, який зможе знищувати навіть танки.

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Високоенергетичні лазери – це одна з сучасних технологій, яка, на думку військових експертів, може потенційно змінити правила гри, що свого часу вдалось зробити після винайдення пороху. Ідея зброї, яка вражатиме кілька цілей зі швидкістю світла, вже розглядається кількома країнами, як ефективний спосіб протистояти безпілотникам, ракетам, гіперзвуковій зброї та іншим загрозам.

Однак Міноборони Австралії вивело ідею на новий рівень завдяки контракту з QinetiQ в партнерстві з Групою оборонної науки й технологій (DSTG) на розробку прототипу лазерної зброї, яка вражатиме броньовану техніку, зокрема й танки. Лазери можуть зробити сухопутні війська стійкішими, зважаючи на той факт, що вони значною мірою автономні, а їхні боєприпаси – це електрика (що зменшує залежність військових від постачань).

На сьогодні, найпотужнішою у світі лазерною зброєю є розробка Lockheed Martin, яка генерує промінь потужністю 300 кВт. Цього достатньо, щоб усунути широкий спектр загроз – дрони, ракети, міномети та літаки, але не танки, вкриті товстим корпусом надзвичайно складної броні.

Танки НАТО, до прикладу, використовують варіації броні Чобгем – точна природа її складу невідома, однак, по суті, поєднання сталевого сплаву, композитів і кераміки, яке за останніми чутками, включає шари збідненого урану. У результаті броня виходить товстою і масивною, та надзвичайно стійкою до вибухів, впливу тепла, кінетичних та проникаючих снарядів. Навіть якби лазер теоретично зміг «‎прокласти собі дорогу» через такий захист, в умовах бою цей процес був би занадто важким та повільним. Тому для ураження необхідна розробка найпотужнішого на сьогодні лазера.

Водночас більш потужний лазер означає модернізацію всієї системи зброї – включно з джерелом живлення, волоконно-оптичними котушками, лінзами фокусування, системою націлювання, компенсаторами променя тощо. Тож не дивно, що Австралія фінансує не просто розробку лазера, а цілого виробничого підприємства.

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Джерело: New Atlas