Lockheed Martin передала американським військовим лазерну зброю рекордною потужністю 300 кВт

Компанія Lockheed Martin достроково передала свій найпотужніший на сьогодні лазер в Управління заступника міністра оборони США з досліджень та розробок. Тепер його можна буде встановлювати у нових демонстраційних зразках лазерної зброї, призначених для ураження різних цілей.

У новій системі Lockheed Martin підвищила потужність твердотілого лазера до 300 кВт. Це у п’ять разів перевищує потужність тактичного лазера HELIOS, який компанія передала ВМС США у серпні для інтеграції в наявні бойові кораблі.

Новий лазер потужністю 300 кВт використовуватиметься у кількох демонстраційних проєктах, у тому числі в демонстраційній системі Indirect Fires Protection Capability-High Energy Laser (IFPC-HEL). Лабораторні та польові випробування цього пристрою очікуються наприкінці цього року.

«Lockheed Martin збільшила потужність та ефективність, а також зменшила вагу та об’єм безперервних високоенергетичних лазерів, що знижує ризик майбутніх польових випробувань потужних лазерних збройових систем», – сказав віце-президент Lockheed Martin Advanced Product Solutions Рік Кордаро.

Завдяки збільшенню потужності лазера, майбутня зброя зможе вражати ширший спектр більших цілей на великих відстанях і швидше їх нейтралізувати.

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Джерело: newatlas