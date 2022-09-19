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Lockheed Martin передала американським військовим лазерну зброю рекордною потужністю 300 кВт

Lockheed Martin передала американським військовим лазерну зброю рекордною потужністю 300 кВт

Компанія Lockheed Martin достроково передала свій найпотужніший на сьогодні лазер в Управління заступника міністра оборони США з досліджень та розробок. Тепер його можна буде встановлювати у нових демонстраційних зразках лазерної зброї, призначених для ураження різних цілей.

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У новій системі Lockheed Martin підвищила потужність твердотілого лазера до 300 кВт. Це у п’ять разів перевищує потужність тактичного лазера HELIOS, який компанія передала ВМС США у серпні для інтеграції в наявні бойові кораблі.

Новий лазер потужністю 300 кВт використовуватиметься у кількох демонстраційних проєктах, у тому числі в демонстраційній системі Indirect Fires Protection Capability-High Energy Laser (IFPC-HEL). Лабораторні та польові випробування цього пристрою очікуються наприкінці цього року.

«Lockheed Martin збільшила потужність та ефективність, а також зменшила вагу та об’єм безперервних високоенергетичних лазерів, що знижує ризик майбутніх польових випробувань потужних лазерних збройових систем», – сказав віце-президент Lockheed Martin Advanced Product Solutions Рік Кордаро.

Завдяки збільшенню потужності лазера, майбутня зброя зможе вражати ширший спектр більших цілей на великих відстанях і швидше їх нейтралізувати.

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Джерело: newatlas


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