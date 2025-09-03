ВРУ дозволила бронювати навіть "проблемних" чоловіків з порушеннями: хто отримає шанс на роботу і відстрочку

Без військового квитка чи в розшуку ТЦК: ВРУ хоче надати відстрочку порушникам / Depositphotos

Чоловікам, які не стоять на військовому обліку або навіть перебувають у розшуку ТЦК, тепер можуть дати шанс працювати на критично важливих підприємствах. Для них дозволять оформити тимчасове бронювання на 45 днів. Такі новації підтримали депутати ВРУ, проголосувавши за законопроєкт №13335 у першому читанні.

Ідеться про тих, хто не має військового квитка, не оновив свої дані або потрапив у “розшук” ТЦК. Їм дадуть можливість офіційно влаштуватися на роботу і отримати відстрочку, але лише на певний час. Це стане можливим завдяки змінам, які вносяться у Закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Якщо підприємство визнано критично важливим для економіки чи оборонної сфери, то його працівники зможуть отримати бронювання навіть якщо:

у них немає або неправильно оформлені військові документи;

вони не перебувають на обліку;

вони не оновили персональні дані;

їх розшукує ТЦК (але не за кримінальні злочини).

Таке бронювання діятиме не більше 45 днів від моменту, коли людину офіційно беруть на роботу. І скористатися цим можна буде лише раз на рік.

Окремо у законі «Про організацію трудових відносин під час воєнного стану» пропонують дозволити підприємствам брати таких працівників на випробувальний термін навіть без документів з ТЦК. Це не вважатиметься порушенням. Якщо ж протягом випробувального терміну працівник не приведе документи до ладу — роботодавець зможе його звільнити.

Автори закону пояснюють, що проблема виникла через плутанину. Поки підприємство чекає на офіційне рішення про бронювання своїх працівників, ті встигають отримати повістки. Або під час звірки даних виявляється, що хтось не оновив свої документи — і його одразу ставлять у розшук.

Але ці новації викликали критику серед військових. У Міноборони виступили проти таких змін. Там вважають несправедливим, що “проблемні” працівники отримають перевагу над тими, хто чесно дотримується правил мобілізації.

Також варто нагадати, що навіть чоловіки, які вчасно оновили дані, теж отримували штрафи через “Резерв+”.

Джерело: Судово-юридична газета