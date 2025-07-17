Масові штрафи у «Резерв+» за невчасне оновлення даних — навіть тим, хто оновив

Штраф за невчасне оновлення даних в «Резерв+» — що робити, якщо дані оновив вчасно

Останніми днями у багатьох військовозобов’язаних в застосунку «Резерв+» з’явилось повідомлення про наявність штрафу за несвоєчасне оновлення облікових даних. Минулого тижня Міноборони якраз почало розгортання нової версії застосунку 1.7.1 з функцією оплати штрафів ТЦК онлайн та ще й зі знижкою 50%. Однак на роботу функції одразу виникли нарікання.

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Штраф за невчасне оновлення даних

Вже починаючи з 12 липня військовозобов’язані почали бачити сповіщення про штраф:

«Сплатіть штраф онлайн Ви не уточнили дані до 16.07.2024.»

В новому розділі «Штрафи онлайн» також з’явилось повідомлення про штраф із текстом «Не уточнили персональні дані вчасно». Якщо відкрити його, можна ознайомитися із подробицями щодо порушення та створити заявку на сплату штрафу зі знижкою.

Та проблема полягає в тому, що таке повідомлення про невчасне оновлення даних до 16.07.2024 отримали навіть ті військовозобов’язані, які виконали вимоги законодавства та вчасно пройшли процедуру оновлення. В коментарях до публікації заступниці міністра з питань цифровізації Катерини Черногоренко щодня з’являються нові подібні повідомлення. Не обійшла ця чаша і мене.

Варто зауважити, повідомлення про штрафи від ТЦК за невчасне оновлення даних почали масово приходити саме перед завершенням строку, в який чоловіків можна було притягнути до відповідальності за таке порушення. КУпАП передбачає, що адміністративне стягнення за вчинення правопорушень за статтями 210 й 210-1 може бути накладено протягом 3-х місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. І напередодні закінчення строку, коли ще можна притягати до відповідальності за таке порушення (17 липня 2025 року), військовозобов’язані почали масово отримувати повідомлення про штрафи. Навіть якщо вони встигли уточнити дані до дати 16.07.2024.

Розширені дані з реєстру навіть вказують номер та дату порушення справи за невчасне оновлення даних.

Дані оновив вчасно, але отримав повідомлення про штраф

«Як бути, якщо у моєму випадку я зробив все вчасно і по закону, став на облік ще до крайньої дати 16 липня 2024 року, вклеював він-код у травні того ж року, а також у поточному 2025 році проходив ВЛК. Але сьогодні засвітився штраф саме за невчасне оновлення даних. Я все вчасно надавав і при мені вносили інформацію в Оберіг, я особисто це бачив, у мене є всі підтверджуючі документи, в тому числі й у паперовій формі. Як так виходить: я все вчасно робив, але тепер маю платити штраф, або розбиратися в своєму ТЦК, де зараз повний колапс через людей із такою ж проблемою як у мене?» — запитали Катерину Черногоренко в коментарях до її публікації.

Подібних коментарів було чимало.

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У відповідь на це Катерина Черногоренко порадила звертатися до ТЦК та СП для з’ясування ситуації.

«Схоже, що інформації про уточнення ваших даних немає в реєстрі Оберіг. Зверніться до свого ТЦК та СП з цим питанням. Якщо ви дійсно уточнили дані вчасно, не потрібно подавати заяву і сплачувати штраф», — заявила заступниця міністра.

Дехто з постраждалих чоловіків припускає, що система може невірно сприймати дату встановлення застосунку «Резерв+» як дату оновлення даних.

«Дані оновлені фізично в ТЦК у 20-тих числах червня 2024 року (тобто, вчасно), тоді ж отримав вклеєний у військовий квиток штрих-код. Після цього без проблем переброньований. Резерв+ встановлений 18 листопада 2024 року. 12 липня отримав сповіщення в Резерв+ про необхідність сплатити штраф за невчасне оновлення даних. Вочевидь, додаток вважає датою оновлення даних дату скачування й реєстрації в Резерв+. При цьому, в самому обліковому документі в додатку немає ніяких поміток про порушення правил обліку, червоного кольору чи чогось такого. Однак щойно скачав через додаток розширені дані з реєстру Оберіг — і там того ж 12 липня вже навіть встигли відкрити справу про адміністративне правопорушення (вочевидь, автоматично, адже саме в переддень у Резерв+ був введений функціонал зі сплати штрафів). Тобто, Резерв+ чомусь не підтягує вчасне оновлення даних через ТЦК у червні 2024 р. і автоматично відкриває справи про адміністративне порушення – якого немає. При цьому Ваші колеги (Галина Воловіна) під постами людей з аналогічною проблемою переконують, що штрафу не існує і сповіщення в Резерв+ носить інформативний характер на основі даних з Оберегу. Мовляв, можна просто не подавати заяву про визнання порушення, і штрафу й надалі не існуватиме. Втім, виходячи зі скачаних з Оберегу даних, справа про адміністративне порушення таки зареєстрована. Вайбер-чат Резерву мовчить вже кілька діб, ще в суботу пообіцявши зворотній зв’язок. Як це все між собою узгоджується? Які мої дії?» – запитує інший користувач.

Візит до ТЦК

У відповідь на це Катерина Черногоренко написала, що «у такому випадку схоже, що інформації про уточнення ваших даних немає в реєстрі Оберіг. Зверніться до свого ТЦК та СП з цим питанням. Якщо ви дійсно уточнили дані вчасно, не потрібно подавати заяву і сплачувати штраф».

В інших подібних коментарях заступниця міністра також радила звертатися до ТЦК для розв’язання проблеми. Такий самий алгоритм дій вона пропонує і в тих випадках, коли людина справді порушила законодавство, вже сплатила штраф, але все одно отримала повідомлення про наявність несплаченого штрафу.

Дослухавшись поради чиновниці, я також звернувся з питанням щодо штрафу за невчасне оновлення даних до свого районного ТЦК та СП. Варто зауважити, що з подібною проблемою цього ранку до ТЦК прийшло чимало чоловіків та жінок — приблизно половина черги на вході обговорювала саме штраф за не оновлення даних до 16.07.2024 р.

Після короткої перевірки даних в електронній базі працівник ТЦК повідомив, що порушення законодавства з мого боку відсутні. Всі вимоги щодо проходження ВЛК та оновлення даних виконані вчасно. Ніяких штрафів на моє ім’я в системі не зареєстровано.

Технічна проблема

У відповідь на запитання, чому ж тоді я отримав в застосунку повідомлення про штраф «Ви не уточнили дані до 16.07.2024», мені не надали однозначної відповіді. Лише зазначили, що через 3 дні це повідомлення повинно зникнути, оскільки порушення з мого боку відсутні. Можливо, для видалення повідомлення про наявність штрафу в «Резерв+» може знадобитись вийти із застосунку і потім знову пройти авторизацію — щоб актуалізувалася інформація.

Також у відповідь на один з коментарів Катерина Черногоренко визнала проблему в роботі нової функції сплати штрафів онлайн. За її словами, «це була технічна проблема, що виникла під час обміну даними між реєстром і застосунком». Розробники вже працюють над виправленням ситуації.

Отже, якщо ви також отримали в «Резерв+» повідомлення про штраф «Ви не уточнили дані до 16.07.2024», однак ви абсолютно впевнені, що зробили все правильно та вчасно, варто запастися терпінням і почекати 3 робочих дні. За цей час розробники повинні виправити відповідний розділ, і дані відображатимуться коректно. При цьому не варто погоджуватися на сплату штрафу в застосунку.

Також варто звернутися до свого ТЦК та СП й перевірити, чи є в електронній системі реальний штраф, чи це справді збій в роботі застосунку у вашому конкретному випадку. Адже через помилки навіть коректні дані могли бути внесені в систему неточно. Тому варто переконатися, що все добре.

Раніше Катерина Черногоренко розповіла, що зараз кожна третя відстрочка від мобілізації в Україні оформлюється через застосунок «Резерв+», а за рік існування застосунку у нього вже є понад 4 млн користувачів та понад 360 тис. активних відстрочок. В планах на майбутнє ─ миттєве відображення повідомлень від ТЦК в «Резерв+» та нові види відстрочок.