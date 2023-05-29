ВРУ скасувала ПДВ та мито на матеріали та комплектуючі для БПЛА

Верховна Рада України скасувала ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для БПЛА. Це тимчасове рішення, яке діятиме протягом воєнного стану.

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Відповідно до законопроєктів, які отримали підтримку нардепів, імпортери звільняються від сплати ПДВ та ввізного мита за матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі для безпілотників.

Зазначається, що безпілотники підсилюють українських військових та дають технологічну перевагу на фронті. Завдяки скасуванню податків, створення БПЛА в Україні стане дешевшим.

«Ухвалення законопроєктів — важливий крок, щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів, які просто зараз потрібні Силам оборони. Створюємо умови для стрімкого розвитку та масштабування українських компаній, що виробляють БПЛА», – зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він додав, що раніше Уряд створив fast track (пришвидшене проходження всіх формальностей та процедур) для БПЛА та комплектуючих, який дозволяє швидше ввозити військові товари в Україну.