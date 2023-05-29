Новини Пристрої 29.05.2023 о 19:57

ВРУ скасувала ПДВ та мито на матеріали та комплектуючі для БПЛА

https://secure.gravatar.com/avatar/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/plugins/userswp/assets/images/no_profile.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/plugins/userswp/assets/images/no_profile.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/plugins/userswp/assets/images/no_profile.png

Вадим Карпусь

Автор новин

Верховна Рада України скасувала ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для БПЛА. Це тимчасове рішення, яке діятиме протягом воєнного стану.

Курс
PHOTOGRAPHY
Навчайтеся мистецтву фотографії та створюйте незабутні фото для своїх проєктів!
Вивчити курс!
pic

Відповідно до законопроєктів, які отримали підтримку нардепів, імпортери звільняються від сплати ПДВ та ввізного мита за матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі для безпілотників.

Зазначається, що безпілотники підсилюють українських військових та дають технологічну перевагу на фронті. Завдяки скасуванню податків, створення БПЛА в Україні стане дешевшим.

«Ухвалення законопроєктів — важливий крок, щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів, які просто зараз потрібні Силам оборони. Створюємо умови для стрімкого розвитку та  масштабування українських компаній, що виробляють БПЛА», – зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він додав, що раніше Уряд створив fast track (пришвидшене проходження всіх формальностей та процедур) для БПЛА та комплектуючих, який дозволяє швидше ввозити військові товари в Україну.


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати