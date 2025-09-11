Новини Наука та космос 11.09.2025 comment views icon

Все пов'язане: лісові пожежі 2023 року у Канаді викликали 87 000 передчасних смертей по всьому світу

Олександр Федоткін

Все пов’язане: лісові пожежі 2023 року у Канаді викликали 87 000 передчасних смертей по всьому світі
Лісові пожежі у Канаді/nashvancouver.com

Результати останніх досліджень свідчать, що внаслідок масштабних лісових пожеж у Канаді у 2023 році по всьому світу передчасно загинуло 87 тис людей.

Тоді лісові пожежі знищили 18,4 млн гектарів лісів у Канаді, що складає близько 5% від загальної площі лісів у країні. Дим від пожеж дістався північного сходу та Середнього Заходу США, а також перетнув Атлантичний океан, досягши Європи та Північної Африки. 

У новому дослідженні зазначається, що короткочасний вплив твердих частинок, утворених внаслідок цих пожеж, призвів до загибелі 5,4 тис. мешканців Канади та США. Пожежі тривали тижнями і призвели до впливу забрудненого повітря на хронічне погіршення здоров’я людей. Згідно із дослідженням, хронічний вплив цих пожеж спричинив ще 82 тис. 100 передчасних смертей у всьому світі.

“У дослідженні “смертність у гострій формі відображає короткострокові наслідки для здоров’я, що виникли під час “днів задимлення в Канаді”, коли щоденні рівні PM2,5 значно перевищували санітарні норми та швидко провокували смертельні наслідки, такі як серцеві напади або дихальна недостатність. Хронічні смерті відображають навантаження на здоров’я внаслідок тривалої дії, яка збільшує ризик серцево-судинних та респіраторних захворювань та призводить до передчасної смертності”, — зазначає провідний автор дослідження, вчений еколог з Університету Цінхуа в Пекіні Цян Чжан. 

Як підкреслила науковиця, що вивчає атмосферу, з Університету Колорадо Емілі Фішер, у цифрах є певна невизначенність, але ризик для здоров’я від впливу диму є серйозною проблемою. Фішер попереджає, що на тлі підвищення глобальної температури на планеті кількість подібних масштабних пожеж тільки збільшуватиметься і називати якісь конкретні цифри важко. 

Глобальне та регіональне забруднення PM 2,5 внаслідок лісових пожеж у Канаді у 2023 році/Nature

За даними Агентства США з охорони навколишнього середовища, у короткочасній перспективі дим від лісових пожеж може викликати подразнення очей та дихальних шляхів, призвести до бронхіту та загострення захворювань легень, таких як астма. Тривалий вплив диму може підвищувати ризик серцевих нападів та інсультів. Вплив диму також пов’язують з виникненням проблем з пам’яттю та навчанням, а у довгостроковій перспективі — розвитком деменції.

Для кількісної оцінки наслідків від масштабних пожеж у Канаді у 2023 році дослідники з Китаю, США та Канади спочатку змоделювали поширення диму по всьому світу. Потім вони зібрали глобальні дані про спостережувані концентрації PM2,5 — достатньо малих частинок, щоб вони могли потрапити до легень та навіть у кров.

Автори дослідження використали штучний інтелект для оцінки того, яка частина спостережуваних частинок PM2,5 пов’язана з канадськими пожежами. Далі вони використали існуючі епідеміологічні моделі для визначення ймовірної кількості загиблих.

Отримані результати продемонстрували, що лісові пожежі у Канаді склали 13% від загальної кількості PM2,5, що потрапили в атмосферу в наслідок лісових пожеж по всьому світу у 2023 році. Близько 354 млн людей у ​​США та Канаді зазнали впливу забруднення, що збільшило річний рівень впливу PM2,5 у Північній Америці на 1,08 мікрограма на кубічний метр. Через те, що дим поширився на велику відстань, мешканці Європи також зіткнулись зі збільшенням рівня PM2,5 у середньому на 0,41 мікрометра на кубічний метр. 

Як зазначив співавтор дослідження з Університету Британської Колумбії Майкл Брауер, за оцінками дослідників, близько 4 тис. 100 смертельних випадків внаслідок вдихання диму від лісових пожеж у Канаді зафіксували у США та лише 1 тис. 300 — у Канаді. Це пов’язано з тим, що постраждалі регіони США були більш густонаселеними, ніж канадські, де, у той же час, рівень забруднення повітря був вищим. 

За підрахунками авторів дослідження, у 2023 році дим від канадських лісових пожеж забрав життя 22 тис. 400 мешканців європейських країн. Емілі Фішер відзначає, що суспільству необхідно стати більш обізнаним щодо наслідків впливу від масштабних лісових пожеж. Наприклад, люди повинні знати, що дим перестає пахнути приблизно через добу після перебування у повітрі, але це не означає, що від цього він стає безпечнішим під час вдихання. 

Майкл Брауер, своєю чергою, пропонує використовувати маски на вулиці у дні підвищеної загрози виникнення лісових пожеж, а також покращити конструкції будівель для більш ефективної фільтрації повітря. 

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature

Джерело: LiveScience

