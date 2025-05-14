Всесвіт зникне набагато раніше, ніж вважалося — вчені уточнили, коли

Depositphotos

За підрахунками науковців з Університету Радбоуда в Нідерландах, останні зірки у Всесвіті зникнуть через 1078 років (квінвінгінтильйон років), що набагато раніше, ніж вважалось.

За попередніми прогнозами, смерть Всесвіту мала наступити через 101100 років. Як зазначають науковці, смерть Всесвіту наближає процес, відомий як випромінювання Гокінга. Ще у 1974 році фізик Стівен Гокінг передбачив, що випромінювання поблизу горизонту подій чорної діри буде поступово зменшувати її масу.

У попередньому дослідженні, проведеному у 2023 році, фізики Хейно Фальке і Майкл Вондрак та математик Вальтер ван Суйлеком припустили, що інші об’єкти, зокрема, нейтронні зірки, можуть випаровуватись подібно до чорних дір. Розвиваючи теорію Гокінга, нідерландські науковці припустили, що вплив цього випромінювання залежить від щільності об’єкту. Вони встановили, що чорним дірам та нейтронним зіркам необхідна приблизно однакова кількість часу для повного випаровування, яка дорівнює 1067 років.

Як підкреслив Майкл Вондрак, чорні діри мають більш потужне гравітаційне поле, яке має змушувати їх випаровуватись швидше. Але вони не мають поверхні і зрештою поглинають частину власного випромінення, що сповільнює цей процес.

Вважалося, що це випромінення характерне виключно для чорних дір, але дослідники показали, що такі об’єкти, як нейтронні зірки та білі карлики, також можуть випаровуватися. Дослідники підрахували, скільки часу необхідно буде іншим космічним об’єктам, щоб випаруватися за рахунок випромінювання, подібного до гокінговського. Наприклад, Місяцю знадобиться близько 1090 років , щоб випаруватися за рахунок такого випромінення.

«Таким чином, остаточний кінець Всесвіту настає набагато раніше, ніж очікувалося, але, на щастя, це все ще займає дуже багато часу. Задаючи такі питання та розглядаючи екстремальні випадки, ми хочемо краще зрозуміти теорію, і, можливо, одного разу ми розгадаємо таємницю випромінювання Гокінга», — пояснює Вальтер ван Суйлеком.

Між тим, як зазначав Гокінг, життя на Землі може бути остаточно знищене вже до 2600 року. Він будував свій прогноз на стрімкому зростанні населення та виснаженні природних ресурсів.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Що цікаво, що обгрунтованість його припущень підтвердили у NASA. В організації підтвердили, що людство дійсно зіткнеться з екзистенціальним ризиком, якщо поточні темпи споживання ресурсів збережуться. Неконтрольоване виснаження ресурсів може потенційно прискорити терміни екологічного колапсу порівняно з передбаченнями Гокінга.

Результати дослідження опубліковані у Journal of Cosmology and Astroparticle Physics

Джерело: Gizmodo