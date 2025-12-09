Гігабіт від "Укртелекому": з 1 січня всі домогосподарства з GPON отримають швидкість 1 Гбіт/с, незалежно від тарифу

“Укртелеком” підготував українцям щедрий новорічний подарунок. У всіх оселях, підключених до оптичного інтернету GPON, швидкість підвищиться до 1 Гбіт/с. Без додаткової платні.

Нова швидкість інтернету буде доступною за замовчанням — користувачу не треба виконувати якісь дії. Не потрібно звертатися до центрів обслуговування чи контактних центрів. Тим, хто шукає підступ, компанія заздалегідь відповідає: “без будь-яких прихованих умов”.

“Ми хочемо, щоб гігабітний інтернет став новим стандартом для українців, а не преміальною опцією. Тому ми підіймаємо швидкість до 1 Гбіт/с для домогосподарств на нашій GPON-мережі без доплат. Це наш послідовний вклад у комфорт життя клієнтів та цифрову стійкість країни”, — повідомляє комерційний директор “Укртелеком” Ігор Яремчук у пресрелізі компанії.

“Укртелеком” має чи не найрозгалуженішу мережу в Україні: він представлений практично у кожному селі чи великому місті. Мережа провайдера є уніфікованою, тож, за словами компанії, її клієнти отримують “однаково високі параметри послуги”, а оптична мережа розроблена “за єдиним стандартом по всій країні”. Втім, компанія наголошує, що швидкість інтернету може залежати від місцевих умов. Щоб користуватися інтернетом з новою високою швидкістю, потрібні роутери або інше обладнання з підтримкою 1 Гбіт/с. “Укртелеком” пропонує оренду або продаж відповідних пристроїв.

“Інвестиції в енергонезалежність, резервування та централізований моніторинг дозволяють забезпечувати стабільну швидкість і якість сервісу навіть у складних умовах енергетичних викликів”, — заявляє компанія.

З повідомлення випливає, що користувачі, які сплачують різні суми за різні тарифи, отримають однакову швидкість. Не зрозуміло, чи планує “Укртелеком” згодом якось уніфікувати вартість послуги.

