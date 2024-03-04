«Укртелеком» відзвітував за 2023 рік та анонсував подальші інвестиції в розбудову мережі FTTH/P за технологією GPON. Вибрали головне зі звіту одного з найбільших українських провайдерів фіксованого інтернету.

Головні цифри

«Укртелеком» у 2023 році отримав дохід понад 5 млрд грн — на 10% менше, ніж у 2022 році (5,6 млрд грн). Показник EBITDA Операційний прибуток без урахування відсотків на кредити, податків, зносу та амортизації

EBITDA — понад 1 млрд грн проти понад 1,2 млрд грн у 2022 му. Рентабельність EBITDA за рік теж дещо знизилася — з 22,4% до 21,1%.

Капітальні інвестиції у 2023 році сягнули майже 500 млн грн — проти понад 530 млн гривень у 2022 році.

Доходи від комерційної оренди нерухомості, що вивільнена завдяки модернізації мережі, збільшилися майже на 35% до 2022 року — і сягнули понад 500 млн грн.

Протягом року Укртелеком сплатив понад 1,35 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, і від початку вторгнення спрямував понад 210 млн грн на потреби ЗСУ (майже 400 співробітників Укртелекому наразі захищають українську землю).

росіяни знищили/пошкодили близько 260 будівель, обладнання та іншої інфраструктури, завдавши збитків на 700 млн грн (попередня оцінка). Загальні руйнівні наслідки російської агресії для Укртелекому сягають 2,8 млрд грн, що переважно зумовлено економічним знеціненням операційних активів.

Відновлення зв’язку та розвиток «оптики»

«Укртелеком» надає інтернет-послуги майже у 90% населених пунктах України, що покриті мережею оператора станом на початок повномасштабного російського вторгнення.

Протягом 2023 року на відновлення інфраструктури спрямували 20 млн грн, що дозволило відновити майже 430 км оптичних ліній та 16 км мідних ліній зв’язку, функціонування 10 регіональних вузлів зв’язку.

У 2023 році фахівці «Укртелекому» проклали ще майже 5,3 тис. км волоконно-оптичного кабелю — 11 тис. км за оптичних ліній за час повномасштабної війни. На кінець 2023 року ще більше як 2 млн домогосподарств у всіх областях країни отримали можливість підключення швидкісного оптичного інтернету.

За 2023 рік «Укртелеком» наростив кількість абонентів «оптики» ще на 15% (десь до понад 340-350 тис.), що забезпечило зростання доходів у цьому сегменті на 18%. За рік ще понад 150 медичних та 185 навчальних закладів під’єдналися до оптичної інфраструктури Укртелекому — загалом таких наразі вже понад 1250 та майже 1700 по всій Україні.

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