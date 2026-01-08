Ви не так їх розставляєте: дослідники виявили, що класична позиція шахів — нечесна, і пропонують перегляд

Шахи / Depositphotos

Дослідник вважає, що класичну стартову позицію шахів, яку використовують століттями, варто змінити через нечесні правила. Вся справа у тому, що білі ходять першими і це майже завжди дає їм невеликий, але стабільний плюс.

Для топгравців це часто вирішальний фактор, після якого результат прогнозується ще до середини партії. Проблема не зникає навіть у форматі Fischer Random Chess, більш відомому як Chess960. Цю альтернативу класичним шахам ще у 1990-х запропонував Боббі Фішер: пішаки лишаються на місцях, а фігури заднього ряду розставляються випадково, щоб прибрати шаблонні дебюти. Це дає 960 можливих стартових комбінацій.

Але нове дослідження показує, що цього недостатньо. Статистичний теоретик Марк Бартелемі з Університету Париж-Сакле проаналізував усі 960 стартових позицій Chess960 за допомогою шахового рушія Stockfish. Він оцінив складність рішень і перевірив, чи зникає перевага першого ходу.

З’ясувалося, що перевага чорних фігур настільки незначна, що майже не помітна. У 99,6% стартових позицій шахів лідерство все одно лишається за білими. За словами Бартелемі, це доводить, що проблема першого ходу — не випадковість.

“Оцінки Stockfish показують майже універсальну перевагу першого ходу для білих. Це свідчить, що перевага стартового ходу — не випадковість, а стійка структурна особливість гри”, — каже дослідник.

Він звертає увагу на те, що класична шахова дошка виглядала логічною й симетричною радше з візуальної точки зору, а не з погляду математичної справедливості. Протягом поколінь стартову розстановку фігур зберігали завдяки впізнаваній візуальній симетрії дошки, яка полегшувала сприйняття гри.

Попри 960 можливих стартових комбінацій шахів, деякі з них виявилися кращими за інші. Бартелемі називає позицію №198 найбільш збалансованою, де обидва гравці отримують максимально рівні умови. А от позиція №226, навпаки, створює найскладніший і заплутаний сценарій, де кожен хід вимагає більшої майстерності.

Перша картинка позиція №198, друга — позиція №226

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Дослідник наголошує, що його робота не ставить під сумнів самі шахи або Chess960. Ідея інша: дати організаторам турнірів право або інструмент, які дозволять свідомо обирати стартові позиції. Тобто щоб вони на місцях вирішали, що важливіше в цій партії: баланс чи сильніший виклик для гравців.

Джерело: PopSci