Вигорання OLED під мікроскопом — результати 15-місячного експерименту

Монітор MSI MPG 321URX / MSI

OLED-монітори приваблюють яскравими кольорами, глибокими чорними відтінками та чудовою контрастністю. Але над кожним таким екраном зависає привид вигорання — страх усіх, хто хоч раз бачив залишки меню «Пуск» навіть у повному екрані YouTube. Та схоже, що нові моделі тримаються значно краще, ніж можна було уявити. Щоб довести чи спростувати це, автор каналу Monitors Unboxed провів цікавий 15-місячний експеримент з реальним монітором, який намагалися «замучити» буденністю.

Відео показує, як змінюється OLED-монітор із часом — протягом 15 місяців активного використання. Якщо коротко, загалом автор дає позитивну оцінку монітора MSI MPG 321URX. Після тривалого періоду умов «найгіршого сценарію» ключові показники монітора залишилися в нормі.

Під час тесту MSI MPG 321URX OLED-монітор щодня працював у режимі, який самі автори назвали «агресивним вигоранням». Тим Шіссер із Monitors Unboxed не навмисно шкодив монітору — він просто користувався ним як звичайною «офісною» панеллю на LCD. Пристрій використовувався переважно для роботи, без фільмів на повний екран, тож статичні елементи інтерфейсу Windows і постійні додатки мали шанс залишити по собі слід. І справді, певне вигорання відбулося.

Суть методу проста: Windows 11 у світлій темі, без заставки, лише з вимкненням екрана через 2 години бездіяльності. Програми постійно відкриті в одних і тих самих місцях — на 95% часу браузер ліворуч, текстовий редактор праворуч. Графік — 8 годин на день, 7 днів на тиждень, 250 годин на місяць, тобто 3000 годин на рік.

На відео можна побачити, як виглядав монітор через 6, 9, 12 і 15 місяців. Про 3 місяці майже не згадують — проблем тоді майже не було. Відстежити зміни за всіма періодами не так вже й просто, тому автори трохи «посилили» зображення, щоб було краще видно, що саме змінилося. Враховуючи компресію YouTube, це виправдано.

Основні проблеми видно внизу екрана, де постійно була панель завдань Windows, і у вертикальних зонах, де постійно були одні й ті самі вікна. Також виявили зміни у кольорах — найбільше постраждали зелені субпікселі. Такі зміни у відтінках та контрастності, звісно, можуть заважати тим, хто працює з кольором. Шіссер вважає, що за такого темпу монітор втратить необхідну точність десь через 2–3 роки.

Автор припускає, що MSI MPG 321URX доведеться раніше замінити в професійному середовищі, де важлива точність передачі кольору – приблизно через 9 місяців.

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Але, як зазначають автори, більшість користувачів навряд чи використовуватимуть свій OLED у настільки «екстремальних» умовах. Для щоденних задач монітор прослужить довше і ще довго виглядатиме пристойно. Хоча, якщо ви дизайнер або кольорокоректор, можливо, краще придивитися до варіантів на IPS.

Monitors Unboxed обіцяє і далі оновлювати інформацію про цей тест, тож слідкувати буде цікаво.

Джерело: tomshardware