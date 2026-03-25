Вийшов Xiaomi Monitor A24i 2026 за $90: IPS, 144 Гц і заводське калібрування

Xiaomi Monitor A24i 2026

Xiaomi вивела на глобальний ринок один зі своїх найдоступніших моніторів — оновлений Xiaomi Monitor A24i 2026. Новинка зберегла доступну ціну, але отримала низку помітних технічних покращень у порівнянні з попередником.





Модель Xiaomi Monitor A24i 2026 вперше показали ще у грудні 2025 року, однак тоді вона з’явилась лише на сайті компанії. Тепер монітор офіційно продається в Європі та Південно-Східній Азії. Він прийшов на зміну оригінальному A24i, який вийшов близько двох років тому.

Новинка має 24,1-дюймову IPS-панель із роздільною здатністю Full HD 1920×1080 пікселів. І на цьому схожість з попередником фактично закінчується. Частоту оновлення підняли зі 100 Гц до 144 Гц, отже цю модель можна розглядати як бюджетний ігровий монітор.





Також покращили якість зображення. Контрастність зросла до 1500:1, а ще пропонується заводське калібрування кольорів із показником Delta E <1. Максимальна яскравість піднялася з 250 до 300 ніт, тож екран виглядає трохи яскравішим і насиченішим, хоча підтримки HDR тут все ще немає.

Новинка вже надійшла у продаж в Європі, і ціна залишається головним козирем моделі. У Німеччині Xiaomi Monitor A24i 2026 коштує €109, в Італії — €99,99, у Чехії — CZK 1899 (близько €78). Ціна Малайзії становить близько $90. Отже, в деяких регіонах це один із найдешевших варіантів з частотою 144 Гц на ринку.

Раніше Xiaomi представила бюджетний ігровий монітор Redmi G27Q 2026 лише за $112, ультрабюджетний Redmi A за $65 та один із найдорожчих моніторів у своїй історії Redmi Monitor G Pro 27U.

Джерело: notebookcheck