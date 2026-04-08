Новини Пристрої 08.04.2026

Бюджетний хіт: монітор Xiaomi A27Qi 2026 з 2K та 120 Гц продається від €99

Вадим Карпусь

Xiaomi розширила лінійку доступних моніторів і почала продаж нового Xiaomi A27Qi 2026 у Європі. Новинка пропонує помітні покращення порівняно з версією 2025 року, насамперед кращу частоту оновлення і вищу пікову яскравість.


Новий Xiaomi A27Qi 2026 отримав 27-дюймову IPS-панель з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів (2K). Головне оновлення проявляється в частоті оновлення зображення 120 Гц, що приблизно на 25% швидше, ніж у попередника. Це забезпечує плавнішу картинку в інтерфейсі, іграх та відео. Крім того, нова панель має кращу передачу кольорів (100% sRGB 95% та DCI-P3) і підвищену яскравість (300 ніт), що позитивно впливає на комфорт роботи.

Панель забезпечує точність передачі кольорів ∆E<1 та має час відгуку 6 мс (GtG). Тонкі рамки полегшують використання кількох моніторів поруч один з одним. Пристрій має лише два інтерфейси для підключення джерел відео: по одному DP 1.4 та HDMI 2.0. Додатково доступний аудіо інтерфейс. Підставка дозволяє регулювати лише нахил панелі.


Ціна

Монітор Xiaomi A27Qi 2026 вже надійшов у продаж в Європі та Великій Британії. Цікаво, що сторонні продавці вже пропонують модель дешевше за офіційну рекомендовану ціну, що робить її ще доступнішою для покупців. Наразі ціна новинки в різних точках продажу становить від €99 до €159.

Джерело: notebookcheck

