Вийшов останній патч (2.12) для Cyberpunk 2077 на ПК, PS5 та Xbox Series

CD Projekt RED випустила оновлення Cyberpunk 2077 2.120, яке розробники позначили як патч 2.12. Він має стати останнім для гри, цього разу майже напевно.

Патч 2.12 для Cyberpunk 2077 та Phantom Liberty виходить на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S. За словами розробників, він зосереджується на основних проблемах, з якими зіткнулися гравці після патчу 2.11, таких як прив’язка клавіш.

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