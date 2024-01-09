Вихід української локалізації Cyberpunk 2077 майже вдвічі зменшив частку українських гравців, що обирають російську

Разом із виходом оновлення Cyberpunk 2077 2.0 в гру додали українську локалізацію. На жаль, локалізація обмежилась лише текстом та субтитрами, озвучування українською гравцям наразі недоступне. Проте навіть текстова локалізація продемонструвала розробникам великий інтерес спільноти до наявності української мови в іграх. Це випливає із запису подкасту, присвяченого локалізації Cyberpunk 2077.

Вихід локалізації суттєво вплинув на користувачів та майже вдвічі зменшив частку тих українських гравців, які використовували російський варіант перекладу.

Так, до виходу оновлення Cyberpunk 2077 2.0 з українською локалізацією українці грали:

повністю російською (звук та текст) ─ 88%

повністю англійською (звук та текст) ─ 7%

За 2 тижні після релізу української локалізації розподіл змінився наступним чином:

повністю російською (звук та текст) ─ 46-48%

українські субтитри ─ 42%

повністю англійською (звук та текст) ─ 7%

Отже, поява лише текстової локалізації призвела до того, що майже половина тих, хто грав у російському варіанті локалізації, переключився на українську версію. При цьому дехто грає з російським озвучуванням та українськими субтитрами.

Слід зазначити, що результати Cyberpunk 2077 не можна вважати показовими для загального стану використання української локалізації. Річ у тім, що локалізація вийшла для гри, яка вже 2 роки була на ринку. Багато хто з гравців вже використовував російську локалізацію та звик до російських назв. А наявне в грі російськомовне озвучування ─ це взагалі ледь не головний ворог української локалізації. Хай там що, але люди сприймають на слух російську краще за англійську. З великою долею ймовірності можна припустити, що якби українська локалізація була доступна ще на момент релізу гри, частка тих, хто її використовує, була б ще вищою. А якби додати українське озвучування в релізну версію гри, то взагалі мало хто звертав би увагу на наявність російської локалізації.

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Дякую за підтвердження слів про те що статистика стіму – важлива так само як і продажі та використання самої мови. ну і за анонсик дяки. Щоб там не було – чекаю) — ДоброДУШНИЙ Ед (@Dobrodushnyi_Ed) December 20, 2023

Щоб українська локалізація в релізній версії гри стала звичною практикою для розробників, треба їм продемонструвати високий рівень зацікавленості аудиторії. Найменше, що для цього можна зробити, це встановити українську версію інтерфейсу в Steam та інших сервісах чи ОС. Це впливає на рішення про локалізацію (разом із високими продажами в певній країні).