Новини Пристрої 28.01.2026 comment views icon

Перший тизер Samsung Galaxy S26 розповідає про приватність

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Перший тизер Samsung Galaxy S26 розповідає про приватність
Samsung показала Privacy Display — нову функцію конфіденційності Galaxy S26

Samsung почала тизерити серію Galaxy S26 з нової функції — Privacy Display. Вона має захищати вміст екрана від сторонніх поглядів у публічних місцях. Компанія опублікувала серію коротких відео, де показала, як дисплей смартфона приховує інформацію для людей, що дивляться на нього під кутом.


Кожен, хто користувався смартфоном у транспорті, кафе чи черзі, стикався з ситуацією, коли на екрані з’являються дані, які не хочеться показувати іншим. Саме тому захисні плівки з ефектом приватності стали популярними: вони затемнюють зображення для сторонніх, залишаючи його читабельним лише для власника. У Galaxy S26 Ultra Samsung, схоже, вирішила піти далі й вбудувати цей механізм безпосередньо в дисплей.

У першому тизері Samsung заявила, що “незабаром представить новий рівень приватності, який захищатиме ваш смартфон від підглядання через плече, де б ви не були”, додавши, що функція “дуже скоро з’явиться на Galaxy”. Назву Privacy Display компанія прямо не озвучує, але саме таку назву помітили на офіційному скриншоті, який Samsung поширила раніше цього місяця.


У відео видно, як вміст екрана зникає або стає нечітким при перегляді під кутом, зберігаючи нормальну читабельність лише для користувача, який дивиться прямо на дисплей.

Ключова особливість нової технології — гнучкі налаштування. Samsung наголошує, що це не режим “увімкнув і все сховав”. Користувач зможе захищати окремі елементи інтерфейсу: сповіщення, конкретні застосунки або дії, пов’язані з конфіденційною інформацією, наприклад введення пароля.

Спецпроєкти
Планувальник задач із календарем: як візуальне планування підвищує ефективність команди
Як у 2026-му оцінювати рішення з кіберзахисту: практичні поради для бізнесів

Samsung пояснює нові можливості приватності наступним чином:

“Не всім потрібен однаковий рівень приватності. Цей новий шар дає вам вибір — вирішувати, що підходить саме вам. Ви можете налаштувати захист для окремих застосунків або під час введення даних доступу до більш приватних частин смартфона. Завдяки кільком рівням налаштування видимості ви обмежуєте те, що бачать інші, залежно від потрібного рівня захисту.

Ви також можете захищати окремі елементи взаємодії, наприклад спливаючі сповіщення. Це індивідуальний підхід, який можна точно налаштувати або повністю вимкнути, а не універсальне рішення для всього.

Ми витратили понад п’ять років на розробку, тестування та вдосконалення. Ми вивчали, як люди користуються смартфонами, що вони вважають приватним і якою має бути безпека у повсякденному житті. Результатом стало поєднання апаратних і програмних рішень, точно налаштованих для захисту без зайвих незручностей”.

За чутками, Privacy Display буде доступний лише в Galaxy S26 Ultra, а базова та Plus-версії серії можуть залишитися без цієї функції.

Очікується, що лінійку Galaxy S26 представлять наприкінці лютого.

Джерело: 9to5google

Популярні новини

arrow left
arrow right
Exynos та Snapdragon: повні характеристики Samsung Galaxy S26 та S26+
Realme підтвердила P4 Power з батареєю на 10 000 мА•год
Вийшов Vivo X200T: три камери Zeiss 50 Мп та Dimensity 9400+ від €550
Honor клонувала iPhone 17 Pro з 10 000 мАг акумулятором
Samsung представила Exynos 2600 — перший у світі 2-нм чип для смартфонів
Honor представила Magic8 Pro Air і Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман і топовий смартфон з 200 МП
Смартфони Samsung Galaxy не отримували патчів безпеки Google Play з липня 2025 року
Сисадмін з Конгресу США замовив 240 смартфонів на 80 працівників, решту — здав у ломбард
CES 2026: Samsung радикально переосмислює дисплеї — від 6K 3D-моніторів Odyssey до просторових екранів нового покоління
Підступний баг Google Pixel: вас чують на іншому боці, коли абонент пропустив або скинув виклик
Xiaomi показала дизайн Redmi Turbo 5 Max і підтвердила велику батарею
"Справжній смартфон на Linux": новий фінський Jolla Phone вийшов з SailfishOS 5
Представлені смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 та смартгодинник OnePlus Watch Lite
Ayaneo представила свій перший смартфон Pocket Play, з висувним джойстиком
Що каже Samsung: двомісячний Galaxy S25+ загорівся під час заряджання
Android додасть функцію "Причина дзвінка" для маркування важливих викликів
Помилка перекладу: Apple iPhone 18 Pro не отримає фронтальну камеру збоку
Офіційні зображення RedMagic 11 Air напередодні релізу — тонкий смартфон у справді оригінальному дизайні
Honor показала Magic 8 Pro Air: 6,1 мм, три камери та батарея 5500 мА•год
Дивний баг в iOS 26 змушує фото з Android "червоніти" при відправці на iPhone
Перші тести Samsung Galaxy S26 з Exynos 2600: продуктивність GPU наздоганяє Snapdragon
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати