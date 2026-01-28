Перший тизер Samsung Galaxy S26 розповідає про приватність

Samsung показала Privacy Display — нову функцію конфіденційності Galaxy S26

Samsung почала тизерити серію Galaxy S26 з нової функції — Privacy Display. Вона має захищати вміст екрана від сторонніх поглядів у публічних місцях. Компанія опублікувала серію коротких відео, де показала, як дисплей смартфона приховує інформацію для людей, що дивляться на нього під кутом.





Кожен, хто користувався смартфоном у транспорті, кафе чи черзі, стикався з ситуацією, коли на екрані з’являються дані, які не хочеться показувати іншим. Саме тому захисні плівки з ефектом приватності стали популярними: вони затемнюють зображення для сторонніх, залишаючи його читабельним лише для власника. У Galaxy S26 Ultra Samsung, схоже, вирішила піти далі й вбудувати цей механізм безпосередньо в дисплей.

У першому тизері Samsung заявила, що “незабаром представить новий рівень приватності, який захищатиме ваш смартфон від підглядання через плече, де б ви не були”, додавши, що функція “дуже скоро з’явиться на Galaxy”. Назву Privacy Display компанія прямо не озвучує, але саме таку назву помітили на офіційному скриншоті, який Samsung поширила раніше цього місяця.





У відео видно, як вміст екрана зникає або стає нечітким при перегляді під кутом, зберігаючи нормальну читабельність лише для користувача, який дивиться прямо на дисплей.

Ключова особливість нової технології — гнучкі налаштування. Samsung наголошує, що це не режим “увімкнув і все сховав”. Користувач зможе захищати окремі елементи інтерфейсу: сповіщення, конкретні застосунки або дії, пов’язані з конфіденційною інформацією, наприклад введення пароля.

Samsung пояснює нові можливості приватності наступним чином:

“Не всім потрібен однаковий рівень приватності. Цей новий шар дає вам вибір — вирішувати, що підходить саме вам. Ви можете налаштувати захист для окремих застосунків або під час введення даних доступу до більш приватних частин смартфона. Завдяки кільком рівням налаштування видимості ви обмежуєте те, що бачать інші, залежно від потрібного рівня захисту. Ви також можете захищати окремі елементи взаємодії, наприклад спливаючі сповіщення. Це індивідуальний підхід, який можна точно налаштувати або повністю вимкнути, а не універсальне рішення для всього. Ми витратили понад п’ять років на розробку, тестування та вдосконалення. Ми вивчали, як люди користуються смартфонами, що вони вважають приватним і якою має бути безпека у повсякденному житті. Результатом стало поєднання апаратних і програмних рішень, точно налаштованих для захисту без зайвих незручностей”.

За чутками, Privacy Display буде доступний лише в Galaxy S26 Ultra, а базова та Plus-версії серії можуть залишитися без цієї функції.

Очікується, що лінійку Galaxy S26 представлять наприкінці лютого.

