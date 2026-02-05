Ставка на камери та ШІ: перші тизери та ціни Samsung Galaxy S26

Серія Samsung 2026 / Samsung

Менш ніж за три тижні до офіційної презентації серії Samsung Galaxy S26 компанія переходить у найбільш активну фазу маркетингу. Південнокорейський гігант електроніки опублікував одразу три короткі тизерні відео, які прямо натякають на масштабні покращення камер: зокрема нейронного кадрування, зйомки в умовах слабкого освітлення та можливостей масштабування.





Раніше Samsung уже демонструвала функцію Privacy Display, що використовує технологію Flex Magic Pixel OLED. Вона за допомогою ШІ затемнює зображення під кутом, не знижуючи яскравість при прямому перегляді, щоб захистити контент на екрані від сторонніх очей.

Нові тизери зосереджені виключно на камерах:

Groove — тизер акцентує увагу на значно покращеному записі відео в темряві, натякаючи на вищу чіткість і менше шумів.





Glow — демонструє нічну зйомку з феєрверками, знову підкреслюючи роботу камери за слабкого освітлення.

Closer — присвячене зуму, який, за натяками Samsung, стане одним із ключових козирів серії.

Усі три ролики завершуються маркуванням AI phone, що вказує на розширені можливості нейронного кадрування та глибоку інтеграцію штучного інтелекту в камеру.

Ці тизери узгоджуються з очікуваними характеристиками Galaxy S26 Ultra, який, за наявною інформацією, отримає:

200 Мп основну камеру ISOCELL HP2 з можливішою світлішою діафрагмою f/1.5;

50 Мп ультраширококутну камеру ISOCELL JN3 або Sony IMX564;

12 Мп телефото ISOCELL 3LD S5K3LD з 3× зумом (ймовірно сенсор 1/3,94″);

50 Мп перископічну камеру IMX854 з 5× зумом і діафрагмою f/2.9;

12 Мп фронтальну камеру IMX874.

Samsung також планує комплексно покращити роботу камери. Серед заявлених змін — новий кодек Advanced Video Professional (AVP) для запису RAW-відео з вищим бітрейтом, підтримка бездротових контролерів фокуса TILTA, вдосконалене покриття лінз для сниження жовтого відтінку шкіри та розширені налаштування в Camera Assistant для м’якшого, природнішого зображення.

Galaxy S26 Ultra, за наявними даними, вийде в кольорах Cobalt Violet, Black Shadow, White Shadow та Galactic Blue, отримає заокруглені грані, перо S Pen і акумулятор місткістю 5000 мА·год (деякі джерела згадують 5200 мА·год). Водночас смартфон, попри попередні чутки, не матиме вбудованих магнітів Qi2 для аксесуарів MagSafe.

Також стали відомі ціни смартфонів серії Galaxy S26 у Франції, де очікуються наступні стартові версії:





Galaxy S26 (256 ГБ) — €999 євро;

Galaxy S26+ (256 ГБ) — €1269 євро;

Galaxy S26 Ultra (256 ГБ) — €1469 євро.

Флагманська версія S26 Ultra з максимальними характеристиками коштуватиме €1969 євро.

Джерело: wccftech