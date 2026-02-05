tradfi
Новини Пристрої 05.02.2026 comment views icon

Ставка на камери та ШІ: перші тизери та ціни Samsung Galaxy S26

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Ставка на камери та ШІ: перші тизери та ціни Samsung Galaxy S26
Серія Samsung 2026 / Samsung

Менш ніж за три тижні до офіційної презентації серії Samsung Galaxy S26 компанія переходить у найбільш активну фазу маркетингу. Південнокорейський гігант електроніки опублікував одразу три короткі тизерні відео, які прямо натякають на масштабні покращення камер: зокрема нейронного кадрування, зйомки в умовах слабкого освітлення та можливостей масштабування.


Раніше Samsung уже демонструвала функцію Privacy Display, що використовує технологію Flex Magic Pixel OLED. Вона за допомогою ШІ затемнює зображення під кутом, не знижуючи яскравість при прямому перегляді, щоб захистити контент на екрані від сторонніх очей.

Нові тизери зосереджені виключно на камерах:

Groove — тизер акцентує увагу на значно покращеному записі відео в темряві, натякаючи на вищу чіткість і менше шумів.


Glow — демонструє нічну зйомку з феєрверками, знову підкреслюючи роботу камери за слабкого освітлення.

Closer — присвячене зуму, який, за натяками Samsung, стане одним із ключових козирів серії.

Спецпроєкти
Відеопроєкт «Щоденник подорожнього»: як сучасні мандрівники відкривають Україну за кермом
Міць титана: у Алло з'явилась серія смартфонів REDMI Note 15. Вони стійкі до падінь та довго тримають заряд

Усі три ролики завершуються маркуванням AI phone, що вказує на розширені можливості нейронного кадрування та глибоку інтеграцію штучного інтелекту в камеру.

Ці тизери узгоджуються з очікуваними характеристиками Galaxy S26 Ultra, який, за наявною інформацією, отримає:

  • 200 Мп основну камеру ISOCELL HP2 з можливішою світлішою діафрагмою f/1.5;
  • 50 Мп ультраширококутну камеру ISOCELL JN3 або Sony IMX564;
  • 12 Мп телефото ISOCELL 3LD S5K3LD з 3× зумом (ймовірно сенсор 1/3,94″);
  • 50 Мп перископічну камеру IMX854 з 5× зумом і діафрагмою f/2.9;
  • 12 Мп фронтальну камеру IMX874.

Samsung також планує комплексно покращити роботу камери. Серед заявлених змін — новий кодек Advanced Video Professional (AVP) для запису RAW-відео з вищим бітрейтом, підтримка бездротових контролерів фокуса TILTA, вдосконалене покриття лінз для сниження жовтого відтінку шкіри та розширені налаштування в Camera Assistant для м’якшого, природнішого зображення.

Galaxy S26 Ultra, за наявними даними, вийде в кольорах Cobalt Violet, Black Shadow, White Shadow та Galactic Blue, отримає заокруглені грані, перо S Pen і акумулятор місткістю 5000 мА·год (деякі джерела згадують 5200 мА·год). Водночас смартфон, попри попередні чутки, не матиме вбудованих магнітів Qi2 для аксесуарів MagSafe.

Також стали відомі ціни смартфонів серії Galaxy S26 у Франції, де очікуються наступні стартові версії:


  • Galaxy S26 (256 ГБ) — €999 євро;
  • Galaxy S26+ (256 ГБ) — €1269 євро;
  • Galaxy S26 Ultra (256 ГБ) — €1469 євро.

Флагманська версія S26 Ultra з максимальними характеристиками коштуватиме €1969 євро.

Джерело: wccftech

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перший тизер Samsung Galaxy S26 розповідає про приватність
Революція від Samsung: компанія розробляє 20 000 мАг акумулятори для смартфонів
Honor демонструє комплект камери для Magic 8 RSR Porsche Design
Xiaomi 17 Ultra знімає феєрверк з дрона та красується з усіх боків в офіційних відео
Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
Clicks Communicator: тільки повідомлення, фізична клавіатура, microSD, 3,5 мм і нічого зайвого
Samsung анонсувала монітори Odyssey 2026: рекордні 1040 Гц і 6K 3D без окулярів
В Україні запрацював Samsung Internet: новий ПК-браузер з вбудованим блокувальником реклами
Неминуче: Samsung все ж підніме ціну Galaxy S26, кажуть інсайдери
Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link
Попит на iPhone 4 злетів на 1000% через 15 років після випуску — завдяки TikTok
Середня ціна смартфонів вперше перевищила $400, — аналітики Counterpoint Research
Новий Honor Magic8 Lite не такий вже "лайт": 7500 мА•год та OLED на 6000 ніт
Вийшли Redmi Turbo 5: від $287 за Dimensity 8500 до Max-версії з 9000 мА•год
Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача
Заарештовані виробники підроблених телефонів Samsung — вилучені сотні фальшивок
Вийшов Vivo Y500i: батарея 7200 мА•год за ціною від $215
Samsung Galaxy TriFold офіційно має функцію другого монітора
CES 2026: Samsung радикально переосмислює дисплеї — від 6K 3D-моніторів Odyssey до просторових екранів нового покоління
Motorola на CES 2026: преміальний Signature, Razr 60 FIFA Edition та нові гаджети
З’явилися характеристики Google Pixel 10a — мінімальні зміни порівняно з 9a
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати