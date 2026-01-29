Realme P4 Power дебютував із батареєю 10 001 мА•год і посиленим корпусом

Новини Пристрої 29.01.2026 comment views icon

Realme P4 Power

Як і очікувалося, Realme представила свій перший смартфон із батареєю місткістю понад 10 тис. мА·год. Модель Realme P4 Power оснащена акумулятором місткістю 10001 мА·год. Компанія обіцяє рекордну автономність і тривалий ресурс, і це відбувається менш ніж через рік після демонстрації прототипу з батареєю на 10000 мА·год.


У смартфоні використовується кремній-вуглецева батарея нового покоління. Вона розрахована на 1650 циклів заряджання і має зберігати не менше 80% початкової місткості після 8 років використання. За повного заряду Realme P4 Power здатний майже 12 годин безперервно грати в BGMI, понад 32 години відтворювати відео YouTube, понад 21 годину працювати з навігацією або 12 годин записувати 4K-відео. Навіть за 5% заряду смартфон забезпечує до 4 годин голосових дзвінків або понад 1 годину навігації.

Саме така автономність, за оцінкою Realme, дозволяє рідше заряджати пристрій. Компанія підрахувала, що за чотири роки середній користувач виконає на 392 цикли заряджання менше, ніж із типовим смартфоном. Крім того, нова Si-C батарея витримує на 150-200 циклів більше, ніж звичайні акумулятори.


Realme P4 Power підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт. Акумулятор заряджається до 50% за 36 хвилин. Для зарядок SuperVOOC доступні всі 80 Вт, тоді як USB PD PPS обмежений 55 Вт. Є і реверсивна зарядка потужністю 27 Вт — смартфон може зарядити iPhone 16 Pro (3582 мА·год) до 50% за 27 хвилин.

Що цікаво, при такій батареї товщина корпусу становить 9,08 мм, а вага — 219 г. Для порівняння, Realme P4x із батареєю на 7000 мА·год важить лише на 11 г менше. Виробник потурбувався про захист смартфон. Пристрій витримує роботу за температур від –30°C до 56°C, стійкий до стиснення, пройшов дроп-тести з висоти 1 м та має захист IP66, IP68 і IP69. Смартфон тестували на глибині 2 м, а також у гарячій воді з температурою 85°C і холодній 0°C.

Realme P4 Power отримав екран діагоналлю 6,8 дюйма з роздільною здатністю 2800х1280 пікселів та частотою оновлення до 144 Гц. В новинці використовується чотирибічно заокруглена панель із яскравістю до 6500 ніт. Пристрій несе на борту процесор MediaTek Dimensity 7400 Ultra, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище UFS 3.1 місткістю 128 ГБ або 256 ГБ. Слот для карти пам’яті відсутній. Системи охолодження включає випарну камеру площею 4613 мм² і графітову пластину площею 13743 мм².

На задній панелі розташувалась подвійна камера. Вона включає головний 50-мегапіксельний модуль Sony IMX882 з OIS та 8-мегапіксельний надширококутний модуль з кутом огляду 112°. Фронтальна камера — 16-мегапіксельна.

Смартфон виходить з Android 16 та фірмовою оболонкою Realme UI 7.0. Виробник обіцяє 3 роки оновлень ОС плюс 1 додатковий рік патчів безпеки. Це виглядає скромно на тлі заявленого ресурсу батареї.

Realme P4 Power доступний у кольорах Flash Orange і Power Silver з двосекційною задньою панеллю: нижня матова приховує батарею, верхня прозора дозволяє побачити NFC-котушку. Ціна стартує з позначки близько €260.


Джерело: gsmarena

