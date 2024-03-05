Викрадену Ferrari пілота «Формули-1» Герхарда Бергера повернули через 28 років

Поліція Лондона розкрила автомобільний «висяк». Підрозділ по боротьбі з організованою автомобільною злочинністю повернув Ferrari 512M, яку злодії викрали у пілота «Формули-1» Герхарда Бергера 28 років тому під час Гран-прі Сан-Марино в Імолі в 1995 році.

Шахраї викрали 512M Бергера та 355 Жана Алезі з паркування готелю під час перегонів у 1995 році. Тоді Бергер нібито прибув, коли злодій від’їжджав на своєму Ferrari, передає Motor1.

Поліція повернула 512M Бергера за допомогою Ferrari. У січні автовиробник повідомив слідчим, що перевірив автомобіль за дорученням американського клієнта, який придбав машину у брокера у Великобританії.

Поліція з’ясувала, що автомобіль поїхав до Японії після того, як був викрадений. Наприкінці 2023 року він потрапив до Великої Британії, де столична поліція конфіскувала Ferrari, щоб запобігти його вивезенню з країни.

Ми «швидко» спрацювали з партнерами, включаючи Національне агентство по боротьбі зі злочинністю, а також Ferrari й міжнародними автосалонами, і ця співпраця допомогла нам зрозуміти історію автомобіля і запобігти його вивезенню з країни. — сказав провідний слідчий Майк Пілбім.

Поліція все ще продовжує розслідування; жодних арештів не було здійснено. До слова, F355 Алесі досі не знайдено.

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Попри викрадення автомобілів, Бергер і Алезі досягли успіху на Гран-прі Сан-Марино 1995 року, де Алезі посів друге місце, а Бергер — третє.

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