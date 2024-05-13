Новини WTF 13.05.2024 о 14:48 comment views icon

Виступ Windows95man на Євробаченні нагадав про «запальний» танок Білла Гейтса 30-річної давнини (відео)

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Виступ Windows95man на Євробаченні нагадав про «запальний» танок Білла Гейтса 30-річної давнини (відео)

Епатажний виступ Фінляндії на Євробаченні-2024 запам’ятався не лише яскравими костюмами учасників (в одного його майже не було), а й запальними рухами, які дещо нагадали нам про танці Стіва Балмера та Білла Гейтса під час фактичного запуску Windows 95.

Windows95man — це образ, створений фінським художником та діджеєм Теему Кейстері. Персонаж носить футболку Windows95 (щоправда, на фінальному виступі логотип заблюрили) і дуже короткі джинсові шорти з відрізами (їх, судячи з виступу, не завжди). Зазвичай Кейстері виступає в дуеті з Clippyзнаменитою скріпкою-асистентом з ОС Windows, однак цього разу артист для шоу обрав муляж гігантського яйця і іскри, що летіли з його шортів.

Виступ Windows95man на гранд-фіналі «Євробачення»

А ось як раділи запуску тієї самої Windows 95 Стів Балмер та Білл Гейтс 30 років тому — можливо, рухи не такі запальні, як у фінів, але лише подивіться, як старається Гейтс:

Фінляндія пройшла у фінал з піснею «No Rules», однак за результатами голосування глядачів та журі посіла лише 19 місце. Україна цьогоріч увійшла до трійки лідерів головного європейського пісенного конкурсу — виступ дуету Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria оцінили у 453 бали. Перше та друге місце — у Швейцарії та Хорватії відповідно.


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