Епатажний виступ Фінляндії на Євробаченні-2024 запам’ятався не лише яскравими костюмами учасників (в одного його майже не було), а й запальними рухами, які дещо нагадали нам про танці Стіва Балмера та Білла Гейтса під час фактичного запуску Windows 95.

Windows95man — це образ, створений фінським художником та діджеєм Теему Кейстері. Персонаж носить футболку Windows95 (щоправда, на фінальному виступі логотип заблюрили) і дуже короткі джинсові шорти з відрізами (їх, судячи з виступу, не завжди). Зазвичай Кейстері виступає в дуеті з Clippy — знаменитою скріпкою-асистентом з ОС Windows, однак цього разу артист для шоу обрав муляж гігантського яйця і іскри, що летіли з його шортів.

Виступ Windows95man на гранд-фіналі «Євробачення»

А ось як раділи запуску тієї самої Windows 95 Стів Балмер та Білл Гейтс 30 років тому — можливо, рухи не такі запальні, як у фінів, але лише подивіться, як старається Гейтс:

Фінляндія пройшла у фінал з піснею «No Rules», однак за результатами голосування глядачів та журі посіла лише 19 місце. Україна цьогоріч увійшла до трійки лідерів головного європейського пісенного конкурсу — виступ дуету Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria оцінили у 453 бали. Перше та друге місце — у Швейцарії та Хорватії відповідно.