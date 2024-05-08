Clippy повертається: скріпка-асистент доступний в Windows 11 через сторонні утиліти з відкритим кодом

У версіях Microsoft Office, які вийшли між 1997 і 2004 роками, використовувався цифровий помічник Clippy у вигляді скріпки. Згодом компанія відмовилася від нього з випуском Office 2007, хоча потім були спроби відновити Clippy в різних реінкарнаціях: в Microsoft Teams, на «потворних» різдвяних светрах, у вигляді затискача для грошей. Тепер настав час нової спроби реанімувати Clippy – в складі сторонньої утиліти з відкритим кодом під назвою Winpilot.

Програма Winpilot призначена для видалення вірусів, відключення дратівливих стандартних параметрів інтерфейсу користувача та видалення реклами з Windows 11. Вона існує ще з 2023 року, але тоді називалася BloatyNosy. Нова версія 2024.5.6 додала утиліту Tiny11builder, яка створює зменшений інсталяційний ISO образ Windows 11. Інші функції включають можливість вимкнути персоналізовану рекламу, відновити повне контекстне меню, очистити попередньо завантажене програмне забезпечення та вимкнути пошук вмісту Bing Cloud.

Clippy з’являється Winpilot, щоб допомогти користувачу орієнтуватися в різних функціях програми. Спливаюча підказка Clippy розташована над інтерфейсом користувача програми. При першому запуску Winpilot і під час взаємодії з програмою Clippy надає вам можливість ставити запитання та пропонує дві пропозиції — наприклад, перевірити версію Windows або «Виправити мою систему».

Якщо користувач ще нічого не запитував або не клацав у спливаючій підказці, він отримає випадкову пропозицію чи коментар від Clippy. При виконанні певної дії, як от видалення ПЗ, стан операції та підтвердження з’являться замість коментаря Clippy внизу спливаючої підказки.

Розробник Winpilot не створив функціональні можливості Clippy самостійно, а використав код іншого проєкту з відкритим вихідним кодом під назвою Clippy від FireCube. На відміну від Winpilot, програма FireCube дозволяє розмістити Clippy безпосередньо на робочому столі Windows 11 і підключити його до GPT 3.5 (за допомогою ключа API), щоб користувачі могли використовувати його як справжнього чат-бота зі штучним інтелектом.

Джерело: tomshardware

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