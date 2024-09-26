Xiaomi 14T та Xiaomi 14T Pro: потрійна камера з OIS, 1,5K-дисплеї та ціна від 20 тис. грн

Xiaomi офіційно представила свої нові преміальні смартфони осіннього сезону – Xiaomi 14T та Xiaomi 14T Pro. Обидві новинки оснащені 6,67-дюймовим CrystalRes-AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K (2712×1220 пікселів), частотою оновлення 144 Гц, максимальною яскравістю до 4000 ніт, 12-бітною глибиною кольору та охопленням DCI-P3.

Обидва смартфони мають захист від води та пилу за стандартом IP68. З відмінностей в дизайні – задня панель 14T Pro злегка вигнута, тоді як у 14T вона плоска. Обидва смартфони працюють на HyperOS від Xiaomi з розширеними можливостями штучного інтелекту та інтеграцією з Google Gemini та Circle to Search.

Xiaomi 14T

Доступніша версія Xiaomi 14T отримала процесор MediaTek Dimensity 8300-Ultra, 12 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище місткістю 256 ГБ або 512 ГБ. На задній панелі доступна потрійна камера. Вона включає головний модуль на базі 50-мегапіксельного сенсора Sony IMX906 розміром 1/1,56 дюйма, доповнений OIS, 50-мегапіксельний телефото модуль з фокусною відстанню 50 мм та 12-мегапіксельний надширококутний модуль. Батарея має місткість 5000 мАгод та підтримує швидку дротову зарядку потужністю 67 Вт.

Ціна Xiaomi 14Т становить від €650. В Україні ця модель у конфігурації 12+256 ГБ пропонується за 19999 грн, а версія з 12+512 ГБ пам’яті коштує 21999 грн. Смартфон доступний у кольорах Titan Gray, Titan Blue, Titan Black та у варіанті зі штучною шкірою Lemon Green.

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Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro є більш потужною моделлю. Її оснащено швидшим чипсетом Dimensity 9300+, який має один ядро Cortex-X4 з частотою 3,23 ГГц та потужніший графічний процесор Immortalis-G720 MC12. Конфігурація включає 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ або 1 ТБ вбудованого сховища.

Камера 14T Pro також потрійна, але відрізняється від Xiaomi 14T. В цьому випадку головний модуль оснащений більшим сенсором Light Fusion 900 розміром 1/1,31 дюйма з роздільною здатністю 50 МП та OIS. Також є 50-мегапіксельний телефото модуль з фокусною відстанню 60 мм та надширококутний модуль з роздільною здатністю 12 МП. Батарея також має місткість 5000 мАгод. Але ця модель підтримує швидшу дротову зарядку потужністю 120 Вт та бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

Xiaomi 14T Pro можна придбати у кольорах Titan Gray, Titan Blue та Titan Black, починаючи від €800 за модель 12+256 ГБ. Ціна Xiaomi 14T Pro в Україні становить 29999 грн за модель з конфігурацією пам’яті 12+512 ГБ та 31999 грн за версію з конфігурацією 12 ГБ+1 ТБ.

Джерело: gsmarena

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