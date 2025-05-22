Ядро Землі витікає? Вчені знайшли його вміст у магмі вулканів

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Науковці з Океанографічного інституту Вудс-Хоул у Массачусетсі знайшли ознаки того, що матеріал витікає з твердого внутрішнього ядра Землі на поверхню.

Вважалось, що тверде, переважно залізо-нікелеве, внутрішнє ядро Землі перешкоджає витокам речовини назовні. Однак американські науковці за результатами аналізу пород з вулканічних островів на Гаваях отримали свідчення того, що витоки з внутрішнього ядра відбуваються і матеріал виштовхується на поверхню потіками гарячої магми.

Попередні дослідження, які аналізували відносний вміст певних ізотопів, свідчили про те, що деякі вулканічні породи містять елементи з внутрішнього ядра Землі. Зокрема, деякі зразки пород з Бафінової Землі в Канаді мають незвичайно високий вміст гелію-3 (3He). Окрім цього науковці фіксували аномальне співвідношення ізотопів вольфраму та водню.

Це може вказувати на матеріал, що виник внаслідок обмінів, які відбуваються на глибині 2 тис. 900 км під поверхнею Землі, на кордоні між внутрішнім ядром і кам’янистою мантією. Однак за словами науковців, виявлені ознаки не були однозначними, оскільки гелій та водень не є специфічними елементами в ядрі і також можуть бути частиною мантії.

У пошуках більш переконливих свідчень науковці зосередились на виявленні ізотопів рутенію. Вони виміряли відносну кількість атомів рутенію з атомною вагою 100, 101 і 102 у зразках гірських порід з Гаваїв. Команда виявила, що сигнатури ізотопів рутенію суттєво відрізнялися від тих, що спостерігалися в інших місцях земної кори.

За словами науковців, внутрішнє ядро Землі сформувалось близько 1 млрд років тому. Однак у мантії та корі міститься багато матеріалу внаслідок більш пізніх бомбардувань планети метеоритами. Це означає, що різні регіони мають різні концентрації ізотопів, які можуть характеризувати відмінності між ядром, мантією та корою.

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Окрім цього науковці підкреслюють, що отримані ними результати доводять, що потік магми, що переносить матеріал з внутрішнього ядра на поверхню, має починатись на кордоні ядра та мантії.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature

Джерело: Nature